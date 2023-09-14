“Режим провітрювання” у Керчі: Гуменюк про Кримський міст та поведінку ворожих кораблів

У Криму стає дедалі спекотніше, але йдеться не про температуру повітря та палюче сонце. На території півострова дедалі частіше лунають вибухи.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про вибухи в Євпаторії, прокоментувала наслідки української атаки на Севастопольський морський завод, а також описала, що зараз відбувається на Кримському мосту.

Гуменюк зазначила, що наразі не розкривають усі деталі нічної атаки на Крим, але “цілі законні та військові”.

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Поведінка російських кораблів після вибухів у Севастополі

Про вибухи в Севастополі Гуменюк каже, що окупанти вже побоюються, що пункти базування кораблів не є такими безпечними, як вони думали. Тому зараз можна спостерігати їхнє розосередження по Чорному морю.

— Корабельне угруповання тримається в районі, який поки що ворог вважає для себе безпековим, на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега.

Але їхня біда в тому, що контрольований Україною берег на них насувається.

Про Кримський міст

Наталія Гуменюк каже, що окупанти “заблукали” у тому, чи працює Кримський міст.

— Перекривають його регулярно. Перевіряють, переконуються, знову відкривають, а потім знову з’являється загроза й доводиться закривати.

Я казала, що такий “режим провітрювання” призведе до того, що розламається усе остаточно, — акцентує вона.

За її словами, дуже складна ситуація з ремонтом Кримського моста, адже, по-перше, не дозволяє погода, а по-друге — загальна ситуація постійно напружена.

— Їм необхідно розслабитися, видихнути та змиритися.

Щоб покращити логістику, окупанти намагалися активізувати паромні перевезення, зокрема з використанням великих десантних кораблів. Але через штормову погоду росіяни не можуть використовувати ці потужності як повноцінну альтернативу.

Чонгарський та Генічеський міст також не здатні функціонувати на повну потужність. Основним шляхом для них залишається автошлях М 17, але це дуже близько до українських Сил оборони. Тому росіяни ховаються за цивільними.

Про повернення вишок Бойка

Повернення вишок Бойка показало окупантам, що українські Сили оборони можуть просуватися і морем також. Підходити небезпечно близько до тих територій, які росіяни окупували.

— Другий аспект — позбавлення росіян потужностей, які вони використовували завдяки цим вишкам. Окупанти розташовували там як правило розвідувальну апаратуру. Зараз її функціонування припинено.

Раніше у ГУР розповіли про спецоперацію з повернень вишок Бойка. Читай детальніше за посиланням.

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