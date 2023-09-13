Вогонь справедливості спалює не лише мости: ГУР підтвердило пошкодження ворожих кораблів у Севастополі

Кримські терени палають, поки по них ступає нога окупанта. Однак зі знищенням чергової партії ворожих кораблів, час спокої та свободи в українському Криму наближається.

Сьогодні в ніч з 12 на 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. У коментарі виданню РБК-Україна в ГУР підтвердили, що внаслідок атаки судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе та його обладнання зазнали уражень.

Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна.

У коментарі hromadske представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов також підтвердив цю інформацію, але не зазначив, про які саме кораблі йдеться.

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Крім того, як зафіксували супутники NASA, як внаслідок удару зайнялась пожежа, зокрема у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

Які кораблі було уражено внаслідок удару по Севастополю

За даними порталу Мілітарний, який опирається на супутникові знімки, на момент атаки в місці ураження перебували великий десантний корабель проекту 775. Це можуть бути як плавзасіб Мінськ, так і Ропуча.

Щодо підводного човна, то зазнати уражень міг плавзасіб проекту 877 чи 636. Зокрема йдеться про Палтус, або ж Ростов-на-Дону, Варшавянка чи носія ракет Калібр KILO, який неодноразово здійснював атаки по території України.

Водночас російські пропагандисти запевняють, що серйозних пошкоджень зазнав великий десантний корабель (ВДК) Цезар Куніков або однотипний Новочеркаськ.

Реакція окупантів на удар по Севастополю

Міноборони РФ заявило, що десять крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі та три з них нібито збили. Також окупанти заявили про атаку трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту. Загарбники звинуватили у всьому Україну.

Як запевняє російське Міноборони, окупаційні засоби ППО оборони збили сім ракет, а патрульний корабель Василь Биков знищив катери.

Водночас окупаційний так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що після вибухів пожежа сталася на південному майданчику судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі. За його словами, постраждали 24 особи.

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