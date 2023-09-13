Війна в Україні

Вогонь справедливості спалює не лише мости: ГУР підтвердило пошкодження ворожих кораблів у Севастополі

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 11:37
Севастополь

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