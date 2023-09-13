Война в Украине

Огонь справедливости сжигает не только мосты: ГУР подтвердило повреждение вражеских кораблей в Севастополе

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 сентября 2023, 11:37
Севастополь

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Огонь справедливости сжигает не только мосты: ГУР подтвердило повреждение вражеских кораблей в Севастополе
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