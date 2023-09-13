Огонь справедливости сжигает не только мосты: ГУР подтвердило повреждение вражеских кораблей в Севастополе

Крымские территории пылают, пока за ними ступает нога оккупанта. Однако с уничтожением очередной партии вражеских кораблей время покоя и свободы в украинском Крыму приближается.

Сегодня в ночь с 12 на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе снова раздались взрывы. В комментарии изданию РБК-Украина в ГУР подтвердили, что в результате атаки судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе и его оборудование потерпели поражения.

Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки.

В комментарии hromadske представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов также подтвердил эту информацию, но не отметил, о каких именно кораблях идет речь.

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Кроме того, как зафиксировали спутники NASA, в результате удара загорелся пожар, в частности в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

Какие корабли были поражены в результате удара по Севастополю

По данным портала Милитарный, который опирается на спутниковые снимки, на момент атаки в месте поражения находились большой десантный корабль проекта 775. Это могут быть как плавсредство Минск, так и Ропуча.

Что касается подлодки, то потерпеть поражение могло плавсредство проекта 877 или 636. В частности речь идет о Палтусе, или же Ростов-на-Дону, Варшавянке или носителе ракет Калибр KILO, который неоднократно осуществлял атаки по территории Украины.

В то же время российские пропагандисты уверяют, что серьезные повреждениям подвергся большой десантный корабль (ВДК) Цезарь Куников или однотипный Новочеркасск.

Реакция окупантов на удар по Севастополю

Минобороны РФ заявило, что десять крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и три из них якобы сбиты. Также оккупанты заявили об атаке тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Захватчики обвинили во всем Украину.

Как уверяет российское Минобороны, оккупационные средства ПВО обороны сбили семь ракет, а патрульный корабль Василий Быков уничтожил катера.

В то же время, оккупационный так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после взрывов пожар произошел на южной площадке судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе. По его словам, пострадали 24 человека.

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