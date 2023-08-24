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Каким будет Крым после деоккупации? Стратегия восстановления – от туризма до энергетики

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 августа 2023, 16:00
Яким буде Крим після деокупації: стратегія відновлення
Фото: Pexels

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