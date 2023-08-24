Каким будет Крым после деоккупации? Стратегия восстановления – от туризма до энергетики

Украина вернет Крым и уже разрабатывает стратегию восстановления полуострова. Экономическая модель развития включает пять ключевых пунктов и, в частности, коснется развития туризма, транспортной инфраструктуры и других важных отраслей.

Естественно, стратегия подразумевает демонтаж Керченского моста. О модели развития Крыма после деоккупации рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время третьего саммита Крымской платформы.

Стратегия развития Крыма после деоккупации

Крым — новый туристический центр Европы

Полуостров планируют превратить в курорт, где можно будет отдыхать круглый год. Речь идет о новой гостиничной инфраструктуре и публичных пространствах под брендом Крым365.

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Крым должен стать частью европейского транспортного пространства, интегрированным в европейскую сеть дорог TEN-T.

Чтобы это сделать, планируют построить четыре автобана, два аэропорта международного уровня, а также демонтировать Крымский мост, чтобы вернуть безопасное мореходство в Черное и Азовское моря.

Энергетика

Полуостров хотят интегрировать в систему ENTSO-E, перевести на возобновляемые источники энергии, а также разработать Черноморский газовый шельф с привлечением новейших технологий.

Аграрный сектор

Готовится проект восстановления Каховской ГЭС для орошения Юга Украины. Ставка будет на малые фермерские хозяйства.

Кроме того, планируется масштабирование в Крым правительственной программы єРобота по поддержке виноградарства.

Создание на полуострове IT-хаба европейского и мирового уровня

Крым хотят сделать украинской Кремниевой долиной. Речь идет о специальном режиме для привлечения инвестиций в науку, образование и инновации.

Тем временем украинские военные совершили высадку в Крыму. Читай детали спецоперации ГУР и ВМС по ссылке.

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