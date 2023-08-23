Послевоенное восстановление Крыма и как его будут освобождать — подробности Крымской платформы 2023

Украинский Крым уже более девяти лет находится под российской оккупацией. Но Украина обязательно вернет все свои территории, в том числе и полуостров.

23 августа 2023 года в Украине стартовала третья Крымская платформа. Саммит открыл президент Украины. Для участия в саммите в столицу Украины прибыли президент Венгрии Каталин Новак, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза и глава Президиума Боснии и Герцоговины Желько Комшич.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о деталях, которые будут обсуждаться во время саммита.

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Джапарова отметила, что на платформе будут встречать треть мирового полушария, около 60 стран, в том числе участники будут подключаться онлайн.

Мы будем демонстрировать серьезную консолидацию вокруг украинских не только дипломатических позиций, но и безопасности, — объясняет замминистра.

Когда в 2021 году создавали Крымскую платформу, ее декларировали как политико-дипломатический формат. То есть, говорилось, что Крым хотят вернуть политико-дипломатическим путем. Сегодня партнерам следует учитывать, что Россия начала полномасштабную войну.

— Фактически, есть несколько новых сигналов. Первый: Крым — это неотделимая интегральная часть Украины. Территориальную целостность нужно восстанавливать включительно с Крымом. Второе: никакие переговоры или торг вокруг Крыма или другой части украинской земли — невозможны. Третье: Украина сама определяет путь деоккупации Крыма и других своих территорий.

Показать партнерам, что будущее есть

Этот саммит будет впервые отличаться тем, что кроме внешнеполитических задач также будет посвящен вопрос безопасности в Черном море, Балтийском регионе и Азовском море.

Также другие панели будут посвящены важным внутриполитическим задачам. Украина хочет поделиться своим видением того, какое будущее будет у Крыма: экономическое восстановление, послевоенное восстановление, гуманитарная политика и т.д.

— Хочется объяснить нашим партнерам, что будущее есть и мы уже над ним работаем: от кадрового резерва до глобальных вопросов безопасности, — говорит Джапарова.

Украинская дипломатия не исключает возвращения Крыма военным путем, но и дипломатический тоже рассматривается.

— Хорватский опыт показывает, что две трети своих территории вернули военным путем, а одну треть — дипломатическим. Мы тоже не исключаем дипломатический путь возвращения территорий.

Мы транслируем партнерам четкий тезис: если мы прекратим воевать, мы умрем, если Россия — война закончится.

Джапарова говорит, что обычно любой саммит завершается принятием совместного документа или тем, который разделяют определенные страны. Сейчас Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы такое заявление было принято.

О чем говорил на Крымской платформе президент Владимир Зеленский — смотри дальше:

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Фото: скриншот с трансляции Крымской платформы 2023

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