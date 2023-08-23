Повоєнне відновлення Криму та як його звільнятимуть — подробиці Кримської платформи 2023

Український Крим вже понад дев’ять років перебуває під російською окупацією. Але Україна обов’язково поверне усі свої території, зокрема і півострів.
23 серпня 2023 в Україні стартувала третя Кримська платформа. Саміт відкрив президент України. Для участі у саміті до столиці України прибули президент Угорщини Каталін Новак, президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза і Голова Президії Боснії і Герцоговини Желько Комшіч.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про деталі, які обговорюватимуть під час саміту.
Джапарова зазначила, що на платформі зустрічатимуть третину світової півкулі, близько 60 країн, зокрема учасники будуть підключатися й онлайн.
Ми демонструватимемо серйозну консолідацію навколо українських не лише дипломатичних позицій, але й безпекових, — пояснює заступниця міністра.
Ми демонструватимемо серйозну консолідацію навколо українських не лише дипломатичних позицій, але й безпекових, — пояснює заступниця міністра.
Коли у 2021 році створювали Кримську платформу, її декларували як політико-дипломатичний формат. Тобто говорилося, що Крим хочуть повернути політико-дипломатичним шляхом. Сьогодні партнерам треба враховувати, що Росія почала повномасштабну війну.
— Фактично, є кілька нових сигналів. Перший: Крим — це невіддільна інтегральна частина України. Територіальну цілісність треба відновлювати лише з Кримом. Друге: жодні перемовини чи торги навколо Криму або іншої частини української землі — неможливі. Третє: Україна сама визначає шлях деокупації Криму та інших своїх територій.
Цей саміт буде вперше відрізнятися тим, що, окрім зовнішньополітичних задач, також буде присвячене питання безпеці в Чорному морі, Балтійському регіоні й Азовському морі.
Також інші панелі будуть присвячені важливим внутрішньополітичним задачам. Україна хоче поділитися своїм баченням того, яке майбутнє буде в Криму: економічне відновлення, повоєнне відновлення, гуманітарна політика тощо.
— Хочеться пояснити нашим партнерам, що майбутнє є, і ми вже над ним працюємо: від кадрового резерву до глобальних питань безпеки, — говорить Джапарова.
Українська дипломатія не виключає повернення Криму військовим шляхом, але і дипломатичний теж розглядається.
— Хорватський досвід показує, що вони дві третини своїх території повернули військовим шляхом, а одну третину — дипломатичним. Ми теж не виключаємо дипломатичний шлях повернення територій.
Ми транслюємо партнерам чітку тезу: якщо ми припинимо воювати, то ми помремо, якщо Росія — війна закінчиться.
Ми транслюємо партнерам чітку тезу: якщо ми припинимо воювати, то ми помремо, якщо Росія — війна закінчиться.
Джапарова каже, що зазвичай будь-який саміт завершується ухваленням спільного документа або того, який розділяють певні країни. Зараз Україна веде перемовини з партнерами, щоб таку заяву ухвалити.
А про що говорив на Кримській платформі президент Володимир Зеленський — дивись далі:
Раніше ми розповідали, якою повинна бути реінтеграція Криму в усіх сферах життя. Детальніше про це читай за посиланням.
Фото: скриншот з трансляції Кримської платформи 2023
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