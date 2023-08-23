Україна

Повоєнне відновлення Криму та як його звільнятимуть — подробиці Кримської платформи 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 17:00
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