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Яким буде Крим після деокупації? Стратегія відновлення — від туризму до енергетики

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 16:00
Яким буде Крим після деокупації: стратегія відновлення
Фото: Pexels

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