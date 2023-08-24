Яким буде Крим після деокупації? Стратегія відновлення — від туризму до енергетики

Україна поверне Крим, і вже розробляє стратегію відновлення півострова. Економічна модель розвитку включає п’ять ключових пунктів і, зокрема, зачепить розвиток туризму, транспортної інфраструктури та інших важливих галузей.

Звісно, стратегія передбачає демонтаж Керченського мосту. Про модель розвитку Криму після деокупації розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час третього саміту Кримської платформи.

Стратегія розвитку Криму після деокупації

Крим — новий туристичний центр Європи

Півострів планують перетворити на курорт, де можна буде відпочивати цілий рік. Йдеться про нову готельну інфраструктуру та публічні простори під брендом Крим365.

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Зазначається, що Крим має стати частиною європейського транспортного простору, інтегрованим до європейської мережі доріг TEN-T.

Щоб це зробити, планують побудувати чотири автобани, два аеропорти міжнародного рівня, а також демонтувати Кримський міст, щоб повернути безпечне мореплавство до Чорного й Азовського морів.

Енергетика

Півострів хочуть інтегрувати до системи ENTSO-E, перевести на відновлювальні джерела енергії, а також — розробити Чорноморський газовий шельф із залученням новітніх технологій.

Аграрний сектор

Готується проект відновлення Каховської ГЕС для зрошення Півдня України. Ставка буде на малі фермерські господарства.

Крім того, планується масштабування на Крим урядової програми єРобота з підтримки виноградарства.

Створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня

Крим хочуть зробити українською Кремнієвою долиною. Йдеться про спеціальний режим для залучення інвестицій у науку, освіту й інновації.

Тим часом українські військові здійснили висадку в Криму. Читай деталі спецоперації ГУР та ВМС за посиланням.

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