Україна повернула під контроль вишки Бойка — у ГУР розповіли деталі спецоперації

Українські військові виконують дедалі більше операцій біля тимчасово окупованого Криму. Сьогодні, 11 вересня 2023 року, стало відомо, що Україна повернула під контроль так звані вишки Бойка, про це повідомили у ГУР.

Ми розповімо, що відомо про повернення Україною вишок Бойка.

Україна повернула під контроль вишки Бойка: що відомо

Вишки Бойка — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. РФ окупувала їх у 2015 році. З початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема, як вертолітні майданчики й для розміщення засобів РЛС.

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У ГУР розповіли, що унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками Бойка провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи Петро Годовалець та Україна, а також СПБУ Таврида і СПБУ Сиваш.

— Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС Неву, що може відстежувати рух суден у Чорному морі, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, наші військові підбили ворожий літак.

— Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, — розповіли у ГУР.

Раніше ГУР повідомляло, що українські військові вже здійснювали висадку в Криму. Раніше ми розповідали про деталі спецоперації 24 серпня 2023 року.

Фото: скриншот з відео ГУР

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