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Україна повернула під контроль вишки Бойка — у ГУР розповіли деталі спецоперації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 12:37
Україна повернула під контроль Вишки Бойка у Чорному морі: що відомо

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