Аси, які “долітались”: про що розповість документальний фільм ГУР Збиті льотчики Росії

Поки митці думають, чи варто знімати кіно про війну зараз, українські розвідники встигають ефективно виконувати свою роботу, але й створювати стрічки про свої унікальні операції.

До річниці ГУР розвідники поділились документальним фільмом Збиті льотчики Росії з унікальними кадрами повітряних битв за час повномасштабної війни, приземлення ворожих літаків і вертольотів та взяття у полон російських екіпажів повітряних суден.

Досі звучить питання, що думали пілоти окупантів, коли залітали на українську територію? Та коли до них дійшло, що тут їм точно не раді й успіху чекати не слід? Документальний фільм від ГУР допоможе розібратись у цих питаннях, а також розповість про унікальну спецоперацію Синиця, коли 9 серпня російський пілот перейшов на бік України завдяки злагодженим діям ГУР.

Зараз також дивляться

Що відомо про операцію Синиця

9 серпня на Харківщині біля кордону з РФ була проведена операція Синиця силами ГУР та департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції. Підготовка до неї тривала не один місяць.

28-річний російський пілот командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов зв’язався з представниками розвідки України та пояснив, що хоче перейти на бік України.

Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі та почали планувати безпосередньо мій переліт.

Коли пілот зрозумів, що знаходиться поруч з державним кордоном, то передав своє місцезнаходження розвідці. Зрештою йому вдалось перелетіти на гранично малій висоті у режимі радіомовчання безпечним коридором на територію України та передати гвинтокрил Мі-8 з броньованою кабіною та комплектуючими. Як запевняє сам пілот, ніхто не знав, що з ним сталось близько трьох-чотирьох днів.

Чому вирішив перейти на бік України, чоловік пояснює, що категорично не сприймає агресивну війну, яку розв’язала його держава проти України. Тому й не хотів був причетним до воєнних злочинів та вчиняти геноцид українського народу.

Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни.

Тепер Максим Кузьмінов закликає інших російських пілотів вчинити, так само як і він. А Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує, що наша держава надасть усі гарантії безпеки та винагороди за переправлення авіатехніки в руки українців.

Документальний фільм ГУР — Збиті льотчики Росії

Російська військова кампанія в Україні вичерпалася, тому існує мало шансів на відновлення російських військ. Про це в Празі заявив голова британської спецслужби МІ6 Річард Мур. Читай, як відбувається блокування поставок зброї Росії штучним інтелектом.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.