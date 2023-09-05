“Долетавшиеся” асы: о чем расскажет документальный фильм ГУР Сбитые летчики России

Пока творцы думают, стоит ли снимать кино о войне сейчас, украинские разведчики успевают эффективно выполнять свою работу и создавать фильмы о своих уникальных операциях.

К годовщине ГУР разведчики поделились документальным фильмом Сбитые летчики России с уникальными кадрами воздушных сражений за время полномасштабной войны, приземление вражеских самолетов и вертолетов и пленение российских экипажей воздушных суден.

До сих пор звучит вопрос, что думали пилоты окупантов, когда залетали на украинскую территорию? И когда до них дошло, что здесь им точно не рады и успеха ждать не следует? Документальный фильм от ГУР поможет разобраться в этих вопросах, а также расскажет об уникальной спецоперации Синица, когда 9 августа российский пилот перешел на сторону Украины благодаря слаженным действиям ГУР.

Сейчас также смотрят

Что известно об операции Синица

9 августа в Харьковской области у границы с РФ была проведена операция Синица силами ГУР и департаментом внутренней безопасности Нацполиции. Подготовка к ней продолжалась не один месяц.

28-летний российский пилот командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов связался с представителями разведки Украины и объяснил, что хочет перейти на сторону Украины.

Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет.

Когда пилот понял, что находится рядом с государственной границей, то передал свое местонахождение разведке. В конце концов, ему удалось перелететь на предельно малой высоте в режиме радиомолчания безопасным коридором на территорию Украины и передать вертолет Ми-8 с бронированной кабиной и комплектующими. Как уверяет сам пилот, никто не знал, что с ним произошло около трех-четырех дней.

Почему решил перейти на сторону Украины, мужчина объясняет, что категорически не воспринимает агрессивную войну, развязанную его государством против Украины. Поэтому и не хотел быть причастным к военным преступлениям и совершать геноцид украинского народа.

Основа моего поступка состоит в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно восторжествует в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что, прежде всего, надо ценить человеческую жизнь… Никто не хочет этой войны.

Теперь Максим Кузьминов призывает других российских пилотов поступить, так же как и он. Главное управление разведки Министерства обороны Украины напоминает, что наше государство предоставит все гарантии безопасности и вознаграждения за переправку авиатехники в руки украинцев.

Документальный фильм ГУР — Сбитые летчики России

Российская военная кампания в Украине иссякла, поэтому существует мало шансов на восстановление российских войск. Об этом в Праге заявил глава британской спецслужбы МИ6 Ричард Мур. Читай, как происходит блокирование поставок оружия России искусственным интеллектом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.