Мы не ожидали такой помощи. Глава британской разведки о действиях искусственного интеллекта и вербовке россиян

Российская военная кампания в Украине иссякла, поэтому существует мало шансов на восстановление российских войск. Об этом в Праге заявил глава британской спецслужбы МИ6 Ричард Мур. Читай в нашем материале, как происходит блокирование поставок оружия России искусственным интеллектом.

Глава МИ6 о блокировании поставок оружия России искусственным интеллектом

Британские шпионы начали использовать искусственный интеллект для препятствования поставок оружия в Россию. В то же время Великобритания рассекретила архивы британского правительства премьер-министра Тони Блэра, в которых говорится, что Украина в начале президентства Путина предупреждала об опасности российского мировоззрения.

Об использовании ИИ, по словам Ричарда Мура, британская разведка “экспериментирует как сумасшедшая”. Неожиданная публичность и открытость МИ6 говорит о вербовке новых разведчиков.

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Он сравнил ситуацию с событиями Пражской весны и оккупацией Чехословакии в 1968 году. Тогда много возмущенных советских граждан стали агентами западных спецслужб. Сейчас ситуация такая же, потому он ожидает, что россияне будут сотрудничать с западными спецслужбами.

Я сознательно провожу эту параллель, сейчас мы видим россиян, которые совершенно ошеломлены, когда они видят то, как от их имени поступают в Украине, — говорит Ричард Мур.

— Это момент, когда люди ищут возможность прийти и помочь нам. Это не связано с происходящим в России. Россияне могут помочь прекратить кровопролитие в Украине.

Читать по теме Заморозки активов и конфискация имущества: как россияне должны платить за убытки в Украине Смотри прямое включение с Олегом Немчиновым о конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что Украина более 20 лет назад предупреждала Запад о Путине. Тогда к этим предостережениям отнеслись скептически. Страны были увлечены возможностями сотрудничества с Москвой.

Сейчас Тони Блэр говорит, что “излечился от наивности”, поэтому считает невозможными договоренности с Путиным. Он называет два пути, если договариваться с Россией:

Вариант “А” — Россия получает результат из своей агрессии, вариант “Б” — Путин отойдет, а затем вернется снова.

Раньше мы рассказывали, как прошел саммит в Вильнюсе и что получила Украина.

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