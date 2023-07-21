Ми не очікували такої допомоги. Голова британської розвідки про дії штучного інтелекту та вербування росіян

Російська військова кампанія в Україні вичерпалася, тому існує мало шансів на відновлення російських військ. Про це в Празі заявив голова британської спецслужби МІ6 Річард Мур. Читай у нашому матеріалі, як відбувається блокування поставок зброї Росії штучним інтелектом.

Голова МІ6 про блокування поставок зброї Росії штучним інтелектом

Британські шпигуни почали використовувати штучний інтелект для перешкоджання постачання зброї в Росію. Водночас Велика Британія розсекретила архіви британського уряду прем’єр-міністра Тоні Блера, в яких ідеться про те, що Україна на початку президентства Путіна попереджала про небезпеку російського світогляду.

Про використання ШІ, за словами Річарда Мура, британська розвідка “експериментує як божевільна”. Несподівана публічність та відкритість МІ-6 говорить про вербування нових розвідників.

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Він порівняв ситуацію з подіями Празької весни та окупацією Чехословаччини в 1968 році. Тоді багато обурених радянських громадян стали агентами західних спецслужб. Нині ситуація така сама, тому він очікує, що росіяни будуть співпрацювати із західними спецслужбами.

Я свідомо проводжу цю паралель, зараз ми бачимо росіян, які абсолютно приголомшені, коли вони бачать те, що від їхнього імені чинять в Україні, — каже Річард Мур.

— Це момент, коли люди шукають можливості прийти й допомогти нам. Це не пов’язано з тим, що відбувається в Росії. Росіяни можуть допомогти припинити кровопролиття в Україні.

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Розсекречені документи свідчать про те, що Україна понад 20 років тому попереджала Захід про Путіна. Тоді до цих застережень поставилися скептично. Країни були захоплені від можливостей співпраці з Москвою.

Нині Тоні Блер каже, що “вилікувався від наївності”, тому вважає неможливими домовленості з Путіним. Він називає два шляхи, якщо домовлятися з Росією:

Варіант “А” — Росія отримує здобутки зі своєї агресії, варіант “Б” — Путін відійде, а потім повернеться знову.

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