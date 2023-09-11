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Украина вернула под контроль вышки Бойка — в ГУР рассказали детали спецоперации и какие трофеи заполучили

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 сентября 2023, 12:37
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