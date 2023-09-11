Украина вернула под контроль вышки Бойка — в ГУР рассказали детали спецоперации и какие трофеи заполучили

Украинские военные выполняют все больше операций возле временно оккупированного Крыма. Сегодня, 11 сентября 2023 года, стало известно, что Украина вернула под контроль так называемые вышки Бойка, сообщили в ГУР.

Мы расскажем, что известно о возвращении Украиной вышек Бойка.

Украина вернула под контроль вышки Бойка: что известно

Вышки Бойка — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы возле берегов Крыма в Черном море. РФ оккупировала их в 2015 году. С началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, в частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

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В ГУР рассказали, что уникальную операцию по установлению контроля над вышками Бойко провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы Петр Годовалец и Украина, а также СПБУ Таврида и СПБУ Сиваш.

— Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС Неву, что может отслеживать движение судов в Черном море, — говорится в сообщении.

Кроме того, наши военные повредили вражеский самолет.

— Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, — рассказали в ГУР.

Ранее ГУР сообщало, что украинские военные уже производили высадку в Крыму. Ранее мы рассказывали о деталях спецоперации 24 августа 2023 года.

Фото: скриншот с видео ГУР

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