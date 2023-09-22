У Криму знову неспокійно: що відомо про вибухи у Севастополі 22 вересня

Сьогодні, 22 вересня 2023 року, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, про це повідомляли жителі Севастополя. Ми розповімо, що відомо про вибухи у Криму сьогодні.

Вибухи у Севастополі сьогодні 22 вересня 2023: що відомо

У мережі шириться інформація, що був ракетний удар по Севастопольській бухті, прийшовся він саме на штаб Чорноморського флоту РФ.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував ці вибухи. Він закликав дочекатися підтвердження інформації від офіційних українських джерел.

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— Хочеться вірити, що дійсно прилетіло якомога сильніше. Я не можу коментувати ці речі сьогодні. Зрозумійте правильно — і напередодні, і під час, і навіть після таких операцій, які успішно проводять Сили оборони, є певна тиша.

Потрібно розуміти, що ворожа агентура не спить, вона робить певні висновки та збирає інформацію, яку може хтось десь оголошувати.

У Криму неспокійно вже давно. Протягом тижня було чимало цікавих подій. Усі служби, які працюють спільно роблять усе для того, щоб окупантам було неспокійно, — сказав він.

Але це були не єдині вибухи у Криму сьогодні. Місцеві повідомляли у соцмережах, що вибухи також лунали у Бахчисарайському, Сімферопольському районі, а ще у районах Первомайського та Красногвардійського.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у Криму:

— Ми ж обіцяли, що далі буде. Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних Сил!

“Все ракеты сбиты!” Сподіваюся, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь — місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України! — написав він у своєму телеграм-каналі.

Секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував вибухи у Севастополі:

— Два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ — самоліквідація добровільна або примусова. Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва — Севастополь) і прилеглих територій — добровільне затоплення.

Славетні російські військові рефлексії — знищення власного флоту при наближенні противника — мають мати тяглість в часі й традицію наступництва. В іншому варіанті — ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об’єктах військової інфраструктури, — сказав Данілов.

Українські бійці виконують багато завдань, які викликають у нас захоплення. Раніше спецпризначенець ГУР розповів про повернення вишок Бойка у Чорному морі.

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