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У Криму знову неспокійно: що відомо про вибухи у Севастополі 22 вересня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 14:30
Вибухи у Севастополі сьогодні 22 вересня 2023: що відомо про наслідки
Фото: Pixabay

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