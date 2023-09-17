Дать им волю — в Крым брассом поплывут! Интервью командира Артана о спецоперации с вышками Бойко

Командир спецподразделения ГУР МО Артан Виктор Торкотюк с позывным Титан был одним из тех, кто освобождал вышки Бойко от российской оккупации, защищал столицу весной 2022 года. Он рассказал детали спецоперации возвращения вышек Бойко в эфире телемарафона Єдині новини.

Как произошло возвращение вышек Бойко: спецназовец об операции

На вопрос, как удалось провести операцию по возвращении вышек Бойко под контроль Украины, командир говорит, с Божьей помощью и умением военных ВСУ.

Основная фаза подготовки длилась месяц. Это были агентурные данные, от аэроразведки. Была дополнительная сложность операции — это море, которое россияне полностью контролировали, — говорит командир Артана Виктор Торкотюк.

Торкотюк говорит, выбора не было. Все было спланировано, личный состав был готов морально и психологически, физически. Сложность заключалась и в российской авиации, которая все время находилась над морем.

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— Я понимал, когда личный состав зайдет на какую-нибудь из вышек, они (россияне — ред.) будут поражать авиацией или ракетными ударами.

Противостоять на двух лодках против российских СУ-шек стало возможным благодаря специалистам ПЗРК. Украинских спецназовцев обнаружил российский истребитель, тогда он открыл огонь, ВСУ начали маневрировать и искать точку, с которой ПЗРК сможет поразить самолет.

В день операции на море был шторм. Первая вышка была в 102 км от берега, лодки были не приспособлены к таким операциям. Лодку заливало, было много нюансов, говорит Виктор Торкотюк.

Контроль Украины в Черном море

Теперь можно сказать, что Украина забрала у России преимущество в Черном море.

— Мы полностью зашли на все вышки, зачистили, контролируем их. Преимущество у них есть только в воздухе. Но они уже не так подлетают к нашим объектам, потому что понимают, что на вышках есть наши люди.

Такую операцию не делал никто, только наше подразделение совместно со спецподразделением Тимур и ВМС.

По всем данным, которыми располагает наша разведка, россияне мягко говоря удивлены и боятся. Они ждали наступления с суши, но не с моря. Командир говорит, что ВСУ готовы встречать врага в море даже на лодках, но вряд ли россияне попытаются повторить операции украинских военных.

О спасении бойца, выпавшего из лодки во время операции

Боец с позывным Конан во время спецоперации выпал из лодки. Командир рассказал, что спасти его было принципиальной позицией, ведь подразделения не бросают собратьев даже в опасных для других условиях.

Мы готовы были плыть все, выгрызать зубами, воевать, но спасти его. Сложность заключалась в том, что мы не могли его найти. Самолет сопровождал нашу лодку, подбил ее, так и выпал боец.

Командир принял решение отойти, потому что самолет был очень низко. Когда истребитель отстрелял БК, военные вернулись, но бойца не нашли. На поиски направили еще две лодки, БПЛА. Конан был найден, он пробыл в воде 14 часов. Сейчас он в строю.

Первые минуты после возвращения вышек Бойко

Первое, о чем подумали военные, когда удалось вернуть вышки Бойко, — поблагодарили Бога, что на своей святой земле. Личный состав был невредим, убитых и раненых не было. Все хотели отдохнуть после бессонных ночей и шторма в море.

Виктор Торкотюк говорит, что операции в тылу врага — самые сложные. Нужно идти ночью, над головой вражеские самолеты, нужно маневрировать между ударами. Помощи в такие моменты нет.

Самым тяжелым для себя командир называет похорон. Когда приходится хоронить молодых ребят, заряженных воевать. Говорит, делает все, чтобы они были живы.

Если им дать волю — они будут плыть в Крым брассом. Все нужно делать обдуманно, многое зависит от неординарных решений.

Командир говорит, что россияне учатся, запоминают наши решения, поэтому сейчас воевать сложнее, чем годы назад. Все это военный с позывным Титан называет только началом, и говорит, что планы операций расписаны на много месяцев вперед.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал о темпах контрнаступления и что помогает ему держаться.

Фото: ГУР МО

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