Победа — это еще не счастье: Зеленский о том, что дает не впасть в депрессию и о темпах контрнаступления

Полномасштабная война в Украине с первых дней привлекла внимание всех, ведь перевернула общепринятые представления о мире. Многие спрашивали себя, как такое возможно в 21 веке? Параллельно возникали и другие вопросы, ответы на которые искали в интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Сначала интересовались, как удалось отразить атаку окупантов на столицу. Теперь наиболее западный мир интересуется, как продвигается контрнаступление. Но глава государства в новом интервью CNN предупреждает, что какими бы ни были успехи украинской армии, из-за большого количества смертей, финал не может быть счастливым.

Также журналисту Фариду Закарии Владимир Зеленский рассказал, что помогает ему поддерживать психологическое состояние после полутора лет полномасштабной войны и такого количества увиденного горя.

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Об ожиданиях от контрнаступления

Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом.

У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо признать это.

Это правда. Я не хочу повторять эти слова, но… Все знают об этой войне, но иногда просто мало знать.

Единственная позиция: победа — это не счастье. Победа — это одна единственная возможность объединиться. И западные граждане должны понять: это не просто наши ценности, а общие. Это наша война — общая.

Не впадает ли в депрессию президент

Нет, я в порядке. Я могу с этим жить. И хотя у меня нет времени, но иногда я смотрю на своих детей, которые в Украине, и я счастлив, что они здесь.

Это поколение сделает Украину большой, потому что они сильны в своих позициях, ценностях. Они очень свободны. И я счастлив.

Моя жена, я очень счастлив, что она у меня есть. Она красивая. Она так сильна. С каждым днем она сильнее, милее и моложе. У нее много энергии.

Также ранее Владимир Зеленский в интервью поделился деталями о работе оборонной промышленности, сказал, будут ли выборы в Украине во время войны и что будут делать с коррупцией.

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