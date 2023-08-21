Меняем Белгород на членство в НАТО? Зеленский откровенно о контрнаступлении и “предложениях мира”

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию рассказал, была ли у Украины возможность реализовать контрнаступление до окапывания россиян, а также насколько реальны разговоры об обмене территорий Украины на прекращение войны. Читай, что сказал Зеленский о контрнаступлении.

Владимир Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Журналисты спросили президента: пока Украина ждала самолетов и тяжелого вооружения, Россия окопалась и минировала земли. Была ли тогда возможность начать контрнаступление?

На эти вопросы, и, не боится ли Зеленский предложений мира от партнеров в обмен на украинскую землю, он ответил так:

Сейчас также смотрят

Наши военные не делали мощных контрнаступательных действий раньше, потому что, честно, не было с чем. Если у вас дефицит бронированной техники, танков — все очень просто. Вы просто потеряете людей, погибнут тысячи.

Вы пройдете один, два, три, пять километров, но потеряете тысячи людей, которые просто погибнут. Вы не добьетесь единственной цели, которая нам всем нужна — это полная деоккупация всей нашей территории. Мы ждали, пока у нас будут мощности.

Владимир Зеленский подтвердил, что все это время ожидания Россия минировала территорию, укреплялась еще за предыдущие годы, когда россияне оккупировали часть Донецкой области.

Читать по теме Мобилизация в Украине продлена — что нужно знать Что известно о продлении призыва на военную службу в Украине и какие есть волны мобилизации.

Я не могу сегодня критиковать наших партнеров, потому что я сегодня, как и каждый украинец, получаю поддержку от них, поэтому могу быть только благодарным, — сказал Владимир Зеленский.

О вопросе обмена территорий Украины на мир Владимир Зеленский сказал:

Обмен территорий? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО. Спасибо.

Ранее мы рассказывали об увольнении всех областных военкомов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.