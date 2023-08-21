Міняємо Бєлгород на членство в НАТО? Зеленський відверто про контрнаступ та “пропозиції миру”

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії розповів, чи була можливість в України реалізувати контрнаступ до окопування росіян, а також наскільки реальні розмови про обмін територій України на припинення війни. Читай, що сказав Зеленський про контрнаступ.

Володимир Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Журналісти запитали президента: поки Україна чекала літаків та важкого озброєння, Росія окопувалася та мінувала землі. Чи була тоді можливість розпочати контрнаступ?

На ці питання та чи не боїться Зеленський пропозицій миру від партнерів в обмін на українську землю, він відповів так:

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Наші військові не робили потужних контрнаступальних дій раніше, бо, чесно, не було з чим. Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, танків — усе дуже просто. Ви просто втратите людей, загинуть тисячі.

Ви пройдете один, два, три, п’ять кілометрів, але втратите тисячі людей, які просто загинуть. Ви не досягнете єдиної мети, яка нам усім потрібна — це повна деокупація всієї нашої території. Ми чекали, поки у нас будуть потужності.

Володимир Зеленський підтвердив, що увесь цей час очікування Росія мінувала територію, укріплювалася ще за попередні роки, відколи росіяни окупували частину Донецької області.

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Я не можу сьогодні критикувати наших партнерів, тому що я сьогодні, як і кожен українець, отримую підтримку від них, тому можу бути тільки вдячним, — сказав Володимир Зеленський.

Про питання обміну частини територій України на мир, Володимир Зеленський сказав:

Обмін територій? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО. Дякую.

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