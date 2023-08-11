Звільняємо усіх обласних воєнкомів! Що відомо про рішення Зеленського та кого поставлять на заміну

В Україні тривають перевірки Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). Раніше в Міноборони навіть говорили про підозри першим фігурантам.

Сьогодні, 11 серпня 2023, Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому вирішили звільнити усіх обласних воєнкомів.

Володимир Зеленський запропонував звільнити обласних воєнкомів: що відомо

— Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки “військкоматів”. Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців “військкоматів”, 33 підозри.

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Наші рішення. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада.

Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — саме їм можна довірити цю систему комплектування.

Реалізувати це рішення повинен головком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ, — наголосив президент.

В Офісі президента розповіли, що під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

У зв’язку з цим Рада нацбезпеки рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Також Офісу генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Працівники ТЦК СП неодноразово потрапляли у скандали. Раніше ми розповідали, що працівник ТЦК побив жінку в Ужгороді.

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