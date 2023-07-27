Перевірки військкоматів України: підозру отримали понад 20 посадовців — результати

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП, колишні військкомати) відповідають за комплектування військ. Вони покликані замінити радянську систему військкоматів.

Але зараз виникає дедалі більше скандалів, які пов’язані з роботою працівників військкоматів. Тому Міністерство оборони почало проводити перевірки. Перші фігуранти вже отримали підозри, про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Скандали, пов’язані з ТЦК СП

Один із найгучніших скандалів пов’язаний з головою Одеського територіального ТЦК Євгеном Борисовим. Журналісти провели розслідування та виявили, що під час повномасштабного вторгнення у його родини з’явилася нерухомість в Іспанії та кілька нових автівок. Борисова звільнили з посади.

Зараз також дивляться

А 25 липня 2023 року Євгена Борисова доставили до Печерського суду Києва. Там розглядали питання про обрання запобіжного заходу. Колишнього голову Одеського військкомату відправили під варту на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн грн.

Ще один скандал стався у ТЦК в Ужгороді, коли п’яний працівник побив дружину військового. Тоді подружжя одразу звернулося до поліції та написало заяву.

Перевірки військкоматів в Україні та перші результати

Олександр Павлюк повідомив, що створені робочі групи від Міністерства оборони працюють в регіонах. Аналізується все — досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Також триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів.

Він додав, що у пріоритеті — цифровізація роботи центрів комплектування. За його словами, прийняли 2300 звернень від громадян щодо різного спектру питань, які з’являються під час взаємодії з військкоматами.

— Триває робота й зі сторони правоохоронних органів щодо перевірки керівного складу ТЦК та СП. НАЗК сформовало базу, до якої увійшли всі керівники та заступники керівників ТЦК, яких слід перевірити. Вже розпочали моніторинг способу життя 102 осіб.

Він додав, що ДБР розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій.

— Уже повідомили про підозру 21 особі. Вісім обвинувальних актів щодо 16 осіб спрямовано до суду.

Куди звертатися, якщо виникли проблеми з військкоматом

Якщо у тебе виникли проблеми під час взаємодії з ТЦК та СП, ти можеш повідомити про це Міноборони:

за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

на чат-бот в Telegram: https://t.me/tck_report_bot .

Зараз в Україні повістки військовозобов’язаним роздають ледь не всюди. Раніше ми розповідали про правила вручення повісток в Україні під час воєнного стану.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!