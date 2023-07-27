Війна в Україні

Перевірки військкоматів України: підозру отримали понад 20 посадовців — результати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Липня 2023, 10:00
Перевірки ТЦК СП: 21 особі повідомили про підозру
Фото: Сайт президента України

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