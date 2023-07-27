Проверки военкоматов Украины: подозрение получили более 20 чиновников — результаты

В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, бывшие военкоматы) отвечают за комплектование войск. Они призваны изменить советскую систему военкоматов.

Но сейчас возникает все больше скандалов, связанных с работой военкоматов. Поэтому Министерство обороны начало проводить проверки. Первые фигуранты уже получили подозрения, сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Скандалы, связанные с военкоматами

Один из самых громких скандалов связан с главой Одесского территориального ТЦК Евгением Борисовым. Журналисты провели расследование и обнаружили, что во время полномасштабного вторжения у его семьи появилась недвижимость в Испании и несколько новых автомобилей. Борисова уволили с должности.

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А 25 июля 2023 Евгения Борисова доставили в Печерский суд Киева. Там рассматривали вопрос об избрании меры пресечения. Бывший глава Одесского военкомата был отправлен под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 млн грн.

Еще один скандал произошел в ТЦК в Ужгороде, когда пьяный работник избил жену военного. Тогда супруги сразу обратились в полицию и написали заявление.

Проверки военкоматов в Украине и первые результаты

Александр Павлюк сообщил, что созданные рабочие группы Министерства обороны работают в регионах. Анализируется все — опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и другими каналами. Также идет работа над предложениями изменений к нормативно-правовым актам.

Он добавил, что в приоритете — цифровизация работы центров комплектования. По его словам, приняли 2300 обращений от граждан касательно разного спектра вопросов, которые появляются во время взаимодействия с ТЦК СП.

— Продолжается работа со стороны правоохранительных органов по проверке руководящего состава ТЦК и СП. НАПК сформировало базу, куда вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить. Уже приступили к мониторингу образа жизни 102 человек.

Он добавил, что ДБР расследует 106 уголовных производств касательно нарушений во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий.

Уже сообщили о подозрении 21 человеку. Восемь обвинительных актов в отношении 16 человек направлены в суд.

Куда обращаться, если возникли проблемы с ТЦК СП

Если у тебя возникли проблемы при взаимодействии с ТЦК и СП, ты можешь сообщить об этом Минобороны:

по номеру 0 800 31 01 79 (многоканальная горячая линия);

по электронной почте tckreport@gmail.com;

на чат-бот в Telegram: https://t.me/tck_report_bot.

Сейчас в Украине повестки военнообязанным раздают чуть ли не повсюду. Ранее мы рассказывали о правилах вручения повесток в Украине во время военного положения.

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