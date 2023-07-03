Недавно пьяный работник ТЦК в Ужгороде избил жену военного. Супруги сразу обратились в полицию и написали заявление, у пострадавшей сняли побои.

В ТЦК пока не прокомментировали ситуацию, но женщина молчать не стала. На своей странице в Facebook она рассказала о ситуации и дальнейшем ее развитии.

Работник ТЦК побил жену военного: подробности

Конфликт начался на кассе в местном магазине, где супруги хотели приобрести кофе и сладкую воду. Там к ним подошел мужчина в гражданской одежде и нетрезвом состоянии. Он начал спрашивать у военного, служил тот или нет.

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Ответ военного, что после обороны Соледара его признали ограниченно пригодным, не понравился мужчине, и он стал агрессивно разговаривать. После чего супруги вышли из магазина к остановке.

Там мужчина нанес женщине два удара кулаком: в челюсть и левый висок. Нападающим оказался старший офицер Закарпатского ОИК, майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК Константин Вари.

Правоохранители нашли его дома и обнаружили в крови 2.04 промилле алкоголя.

Работник ТЦК побил жену военного — что произошло и как на это отреагировали в Минобороны / 5 Фотографий

На следующий день после событий пострадавшей позвонили из Закарпатского военкомата и предложили “решить все мирно”.

На пост уже отреагировал заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк. Он попросил отправить детали ситуации и контакты для обратной связи по электронной почте.

Также генерал отметил, что ни один случай, порочащий звание офицера, не будет оставлен без жесткой реакции.

По результатам проведенного служебного расследования виновные будут привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству, говорится в комментарии Павлюка.

К сожалению, женщины все еще подвергаются насилию со стороны мужчин. Чтобы безопасно сообщить об опасности, специалисты разработали приложение, детали в материале.

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