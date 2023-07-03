Нещодавно п’яний працівник ТЦК в Ужгороді побив дружину військового. Подружжя одразу звернулося до поліції та написало заяву, у постраждалої зняли побої.

ТЦК поки не прокоментував ситуацію, але жінка не змовчала. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла про ситуацію та подальший її розвиток.

Працівник ТЦК побив дружину військового: подробиці

Конфлікт стався на касі в місцевому магазині, де подружжя хотіло придбати кави й солодкої води. Там до них підійшов нетверезий чоловік у цивільному одязі. Він почав питати військового, чи той служив.

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Відповідь про те, що після оборони Соледара військового визнали обмежено придатним, не сподобалася чоловікові, і він почав агресивно розмовляти. Після чого подружжя вийшло з магазину до зупинки.

Там чоловік завдав жінці два удари кулаком: у щелепу та ліву скроню. Нападником виявився старший офіцер Закарпатського ОВК, майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК Костянтин Варі.

Правоохоронці знайшли його вдома та виявили в крові 2.04 проміле алкоголю.

Працівник ТЦК побив дружину військового — що сталося та як на це відреагували у Міноборони / 5 Фотографій

Наступного дня після подій до постраждалої зателефонували з Закарпатського військкомату та запропонували “вирішити все мирно”.

На допис уже відреагував заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк. Він попросив надіслати подробиці ситуації та контакти для зворотного зв’язку на електронну пошту.

Також генерал зазначив, що жоден випадок, який ганьбить звання офіцера, не залишать без жорсткої реакції.

За результатами проведеного службового розслідування винні будуть притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством, — йдеться у коментарі Павлюка.

На жаль, жінки досі піддаються насиллю з боку чоловіків. Щоб безпечно повідомити про небезпеку, фахівці розробили спеціальний додаток, деталі у матеріалі.

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