Война в Украине

Увольняем всех областных военкомов! Что известно о решении Зеленского, и кого поставят на замену

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 августа 2023, 14:50
Звільнення всіх обласних військкомів: подробиці заяви Зеленського
Фото: Сайт президента Украины

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