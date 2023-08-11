Увольняем всех областных военкомов! Что известно о решении Зеленского, и кого поставят на замену

В Украине продолжаются проверки Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Ранее в Минобороны даже говорили о подозрениях первым фигурантам.

Сегодня, 11 августа 2023 года, Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором решили уволить всех областных военкомов.

Владимир Зеленский предложил уволить областных военкомов: что известно

— Провел заседание СНБО. Специальное. Один вопрос ключевой: результаты проверки военкоматов. Доклады: ГБР, СБУ, МВД, Генерального прокурора, НАПК, НАБУ. В общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов, 33 подозрения.

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Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена.

Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования.

Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ, — подчеркнул президент.

В Офисе президента рассказали, что во время проверки ТЦК правоохранительными органами были обнаружены случаи коррупции, в частности, при проведении общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

В связи с этим Совет нацбезопасности рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях.

Также Офису генерального прокурора совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

Сотрудники ТЦК СП неоднократно попадали в скандалы. Ранее мы рассказывали, что работник ТЦК избил женщину в Ужгороде.

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