Откровенное интервью Зеленского: о войне в Украине, выборах, коррупции, вступлении в НАТО и оборонном производстве

В каждом интервью Владимира Зеленского спрашивают о войне в Украине. Украинцы и люди в мире хотят знать, когда она закончится и когда будет деоккупация Крыма и других территорий Украины.

Кроме этого, хочется узнать о других сферах жизни в стране во время войны. Президент Украины в своем интервью ведущей телемарафона Єдині новини Наталии Мосейчук рассказал о том, долго ли будет продолжаться война, о гарантиях безопасности от других стран и вступлении в НАТО.

Также поделился работой оборонной промышленности, сказал, будут ли выборы в Украине во время войны и что будут делать с коррупцией. Мы собрали самое интересное из интервью Владимира Зеленского.

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Долго ли продлится война в Украине

Владимир Зеленский не исключает, что война в Украине может длиться долго. Он считает, что страна готова долго сражаться, но если не будет потерь людей. К примеру, минимизировать жертвы по примеру Израиля — тогда можно будет жить, отметил Зеленский.

Для людей, которые никогда не бегали, легче пробежать 100 м или марафон? 100 м, правда. Наш народ сделал рекорд. Мы бы проиграли эту войну, если бы не было уверенности, что можем победить, — сказал он.

Президент убежден, что Украина по результатам войны с Россией должна одержать победу. Важно то, что эта победа должна сделать невозможным повторение военного конфликта в будущем.

О борьбе с коррупцией

Зеленский считает, что во время военного положения коррупцию необходимо приравнять к государственной измене. Сейчас, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса, государственная измена в условиях военного положения наказывается тюремным заключением на 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Президент поделился, что соответствующий законопроект планируют направить в парламент в ближайшую неделю. Но стоит отметить, что речь здесь не идет о возвращении так называемого сталинизма.

Кроме этого, Зеленский акцентировал, что готов увольнять людей в случае проявлений коррупции в собственной команде.

— Есть честный или нечестный человек. Если есть доказательства, что человек нечестный — я увольняю. На сегодняшний день я не вижу у себя этих внутренних вопросов, — комментирует он.

О деоккупации Крыма

Президент Украины говорит, что Россию можно заставить вывести войска из оккупированного Крыма благодаря политическому давлению. Но Украина должна взять под контроль административную границу с полуостровом.

— Я считаю, что политически можно дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Это было бы лучше. Любая война — это все равно потери, где бы она ни была. Надо все рассчитывать, — говорит Зеленский.

О выборах во время военного положения

Президент объясняет, что на выборы нужно выделить много средств, а сейчас все идет на оборону. Кроме того, сейчас нет вариантов того, как обеспечить голосование для военных на фронте.

— Для нас нужен каждый голос. Мы не сможем для себя сказать, что это очень демократично проведено. Нам нужен легитимный выбор. Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не разъединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать.

Они защищают сегодня эту демократию, и не дать им этой возможности из-за войны — это нечестно. Я был против выборов только поэтому, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал тему финансирования выборов с американским политиком-республиканцем Линдси Грэмом.

— Я ему сказал: если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку… Простите, проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги из оружия и давать их на выборы тоже не буду.

Но если вы мне окажете эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, давайте тогда менять быстро законодательство и, самое главное, рискуем тогда вместе, — рассказал Зеленский.

Однако Зеленский утверждает, что не держится за власть и не хочет, чтобы у народа сложилось подобное впечатление.

О гарантиях безопасности и вступлении Украины в НАТО

Украина нуждается в гарантиях безопасности от других стран. Владимир Зеленский говорит, что США могли бы предоставить такую же модель поддержки, как в Израиле.

— Там (в гарантиях безопасности — ред.) должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты — меню большое, но разный клиент, скажем так. С США это будет более мощный двусторонний договор, с Британией — сильный.

Есть государства, у которых просто нет оружия, но есть финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии, — сказал он.

По его словам, иностранные партнеры не хотят быть вовлечены в войну в Украине своим личным составом.

— И нам это не нужно, потому что это будет война НАТО, это Третья мировая, — добавил он.

Зеленский рассказал, если Украина не получит приглашение в НАТО летом следующего года, то будет ждать еще год. А гарантии безопасности нужны на пути в НАТО.

— Потом эти гарантии безопасности могут уменьшиться, кто-то может отказаться, но нам это нужно на пути к НАТО, — сказал он.

Об оборонном производстве в Украине

Украина производит свое вооружение и имеет хорошие результаты. В частности, мы можем гордиться ракетой Нептун, ПТРК Стугна и Корсар. Это оружие постоянно находится на фронте: хотя его пока недостаточно, однако речь идет о большом количестве изготовления.

— Просто колоссальные цифры, постоянно на фронте, в которых постоянно нуждаются, которые одобряют наши военные, и им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы делаем. Просто большое, очень большое, — акцентировал президент.

Кроме того, Украина начала производить артиллерию 155 калибра образца НАТО, которого до этого не было здесь.

— Ее никогда не было в Украине и быть не должно, но мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня находится на поле боя, 155 калибра, которой никогда не было. У нас теперь уже производство и производство не одной системы, а производство системное.

Этого пока мало, очень мало для фронта, но это уже в разы больше, чем было, — сказал он и добавил, что производство многих вещей требует обсуждения с партнерами для получения технологических разрешений.

Также Зеленский уверяет, что во время военного положения государство не продавало вооружение другим странам.

Ранее мы рассказывали о главных достижениях оборонной промышленности Украины за последний год.

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