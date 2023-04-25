Будем разрабатывать оружие совместно с НАТО? Как за время войны изменился Укроборонпром и какое оружие мы производим

Чтобы победить в войне с Россией, Украине необходимо много ресурсов: вооруженных, человеческих, финансовых. Пока что Запад обеспечивает нас вооружением, но что будет, если такое снабжение уменьшится?

Этот вопрос точно возникал у многих из нас. Страх остаться с врагом один на один основывается на громких заявлениях, что запасы мира с оружием стремительно уменьшаются. Готовится ли Украина к крупному изготовлению собственного оружия?

Представитель государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад в эфире Єдині новини Яне Брензей рассказала о главных достижениях оборонной промышленности Украины за последний год. По словам пресс-секретаря, именно благодаря войне Украина смогла начать движение в сторону того уровня вооружения, который соответствует НАТО.

Также Наталья Сад поделилась деталями о том, над какими новыми разработками оружия сейчас работает Укроборонпром.

Какая сейчас оборонная способность Украины

Понятно, что в условиях полномасштабной войны, говорить все об оружии и оборонной способности нашей страны невозможно, а тема — очень чувствительна. Вместе с тем, государственное производство действительно не стоит на месте: уже известно о первых модернизациях, изготовлении и изобретениях в этой сфере.

По словам Натальи Сад, если в прошлом году украинцы слышали только о заключении договоров между Украиной и партнерами, то в этом году мы видим результаты этих договоренностей.

— Перед нами — танковый снаряд 125 миллиметров украинского производства. Он предназначен для танков Т-64, Т-72 и Т-80. Это советский калибр, который мы производили совместно с государством-партнером. С точки зрения безопасности и по договору, разглашать, кто именно является нашим партнером, мы не можем, — говорит спикер Укроборонпрома.

За время полномасштабного вторжения мы научились производить боеприпасы, которые не делали на протяжении всех лет независимости Украины.

Также Наталья Сад отметила, что для нашей оборонной промышленности доступно производство практически всей линейки боеприпасов. Речь идет о минах, артиллерийских снарядах, танковых снарядах.

Будем разрабатывать оружие совместно с НАТО? Как за время войны изменился Укроборонпром и какое оружие мы производим / 2 Фотографии

В то же время спикер заявляет: хотя этот шаг и очень важный и сильный, однако количества того, что сейчас может изготовить Украина, не будет достаточно для паритетного боя с российскими оккупантами.

— Но пока украинское обновленное или новое оружие в соотношении с западным на фронте остается три к одному соответственно. Не надо думать, что война ведется только с Leopard или Himars, мы до сих пор воюем тем, что было изготовлено до 24 февраля и во время великой войны — отмечает Наталья Сад.

Украинское вооружение образца НАТО: возможно ли это?

Украина готовится к вступлению в НАТО и не секрет, что большую роль здесь играет также и оборонный сектор страны-члена Северо-Атлантического блока.

Представитель Укроборонпрома Наталья Сад однозначно заявляет, что отечественное производство готово переформатировать имеющееся оружие к образцам НАТО.

— Война является трагедией, но с другой стороны, это большие возможности. Благодаря войне, — именно благодаря, а не вопреки, — мы начали движение в сторону организации североатлантического договора. Кооперация в производственных цепочках произошла именно из-за войны.

Война — наш шанс переоснастить войско, перестроить его и весь отечественный оборонный комплекс.

По словам Натальи Сад, Украина готовится к тому, чтобы не только принимать, но и поддерживать оружие Западного образца.

Теперь перед украинцами — новый вызов. Потому что все, что может быть отремонтировано на линии столкновения, должно ремонтироваться именно там, а то, что требует более сложного ремонта, должно быть оттянуто в тыл и там приведено в боевое состояние.

Среди новостей: месяц назад Кабмин принял решение о реорганизации государственного концерна Укроборонпром в акционерное общество. Наталья Сад объясняет, что делается это для того, чтобы стать понятным иностранному партнеру.

— За время войны в глазах партнеров мы стали договороспособными, что является важным качеством для производителя оружия и военной техники, так что теперь нам нужно стать понятными для международного уровня.

Даже сложно перевести на английский слово “казенное” предприятие, поэтому мы хотим играть по международным правилам.

Наталья Сад резюмирует: Укроборонпром хочет, чтобы не только техника зарубежного производства стала на вооружение украинской армии, но и появилась техника, разработанная совместно и поставленная на вооружение целого блока.

Ранее мы уже писали об отечественном беспилотнике, который разрабатывает Укроборонпром. Читай характеристики дрона-камикадзе украинского производства в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!