Укроборонпром работает! Новые танковые снаряды в совместном производстве с НАТО

Наши воины на передовой, спасатели, медики, энергетики, волонтеры, аграрии, предприниматели и другие украинцы — все на своем месте работают для общей победы. Но этот список профессий не полон без оборонного комплекса.

Государственному концерну Укроборонпром, в состав которого входит более сотни оборонных предприятий, удалось наладить производство уже целой линейки боеприпасов. Речь идет, в частности, о 125-миллиметровом танковом снаряде.

Сейчас его производят за границей совместно со страной НАТО, но в концерне надеются, что после войны такие снаряды будут производиться уже в Украине.

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Его безопаснее производить за пределами страны, не подвергая опасности наших людей… И уменьшить риски ракетных прилетов по оборонным предприятиям, которых на сегодняшний день уже более 150, — объясняет представитель государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад.

За год полномасштабной войны концерн выработал, отремонтировал и модернизировал в восемь раз больше техники и вооружения, чем в 2021 году.

Особая гордость наших оружейников — ракетный комплекс Нептун, отправивший на дно флагман российского черноморского флота Москва.

Предприятия Укроборонпрома сейчас работают 24/7, обеспечивая наши силы обороны всем необходимым и приближая победу над врагом.

Кроме того, Укроборонпром разрабатывает украинский дрон-камикадзе, который имеет одну особенность. Читай, какие характеристики беспилотника и когда он войдет в массовое производство.

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