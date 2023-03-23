Україна

Укроборонпром працює! Нові танкові снаряди у спільному виробництві з НАТО

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 23 Березня 2023, 14:00

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