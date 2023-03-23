Укроборонпром працює! Нові танкові снаряди у спільному виробництві з НАТО

Наші воїни на передовій, рятувальники, медики, енергетики, волонтери, аграрії, підприємці та інші українці — всі на своєму місці працюють для спільної перемоги. Але цей перелік професій не повний без оборонного комплексу.

Державному концерну Укроборонпром, до складу якого входить понад сотня оборонних підприємств, вдалося налагодити виробництво вже цілої лінійки боєприпасів. Йдеться, зокрема, про 125-міліметровий танковий снаряд.

Нині його виробляють за кордоном спільно з країною НАТО, але в концерні сподіваються, що після війни такі снаряди виготовлятимуть уже в Україні.

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Його безпечніше виробляти за межами країни, не наражаючи на небезпеку наших людей… І зменшити ризики ракетних прильотів по оборонних підприємствах, яких на сьогодні вже понад 150, — пояснює речниця державного концерну Укроборонпром Наталія Сад.

За рік повномасштабної війни концерн виробив, відремонтував і модернізував увосьмеро більше техніки й озброєння, ніж у 2021 році.

Особлива гордість наших зброярів — ракетний комплекс Нептун, який відправив на дно флагман російського чорноморського флоту Москва.

Підприємства Укроборонпрому нині працюють 24/7, забезпечуючи наші сили оборони всім необхідним та наближаючи перемогу над ворогом.

Окрім цього, Укроборонпром розробляє український дрон-камікадзе, який має одну особливість. Читай, якими будуть характеристики безпілотника та коли він увійде в масове виробництво.

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