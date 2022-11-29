Вот они, 152-мм украинской ярости! Теперь горячие “приветы” россиянам можно отечественными снарядами прислать

Недавно Укроборонпром поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы и поделился, что скоро на фронте появятся 152-мм снаряды украинского производства.

Вот они, 152-мм нашей, украинской ярости. Уже скоро по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много.

Также на предприятии отметили, что снаряды создаются по технологии НАТО. Производство происходит на разных мощностях, в том числе и в странах партнеров Украины.

В Министерстве обороны Украины заявляют, что такой шаг позволит снизить зависимость наших военных от зарубежных поставок, которые могут закончиться со временем.

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“Приветы” от украинцев российским оккупантам

Украинцы довольно приветливый народ, потому как только мы получаем новую возможность высказать все свои приветствия незваным гостям, то сразу спешим ею воспользоваться.

Одной из первых это сделала украинский боевой медик Юлия Паевская с позывным Тайра. Собственное послание к оккупантам она сфотографировала сразу в упаковке.

Скоро буду. Тайра, — лаконично обратилась Юлия к захватчикам.

Не обошел вниманием новые успехи Укроборонпрома и лидер группы Kozak System Иван Леньо, отметив, что совсем скоро снаряды уже доберутся до своих адресатов.

Будут разлетаться, как горячие пирожки, — заявил певец.

Однако наиболее ярким оказалось послание от городского головы Днепра Бориса Филатова, точно описавшего настроение украинцев после массированных российских ракетных обстрелов.

И таких “приветов” у нас уже будет бесконечно.

Украинские компании не устают удивлять как мир, так и своих сограждан новыми разработками. Так компания UkrSpecSystems разработала новый беспилотник, который может решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня. Читай, что известно о БПЛА Шарк.

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