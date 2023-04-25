Війна в Україні

Будемо розробляти зброю спільно з НАТО? Як за час війни змінився Укроборонпром та яку зброю ми виготовляємо

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 19:00
Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

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