Будемо розробляти зброю спільно з НАТО? Як за час війни змінився Укроборонпром та яку зброю ми виготовляємо

Щоб перемогти у війні з Росією, Україні потрібно багато ресурсів: збройних, людських, фінансових. Поки що Захід забезпечує нас озброєнням, але що буде, якщо таке постачання зменшиться?

Це питання точно виникало у багатьох із нас. Страх залишитися із ворогом сам на сам засновується на гучних заявах про те, що запаси світу зі зброї стрімко зменшуються. Чи готується Україна до великого виготовлення власної зброї?

Речниця державного концерну Укроборонпром Наталка Сад в ефірі Єдині новини Яні Брензей розповіла про головні досягнення оборонної промисловості України за останній рік. За словами речниці, саме завдяки війні Україна змогла почати рух в бік того рівня озброєння, який відповідає НАТО.

Також Наталка Сад поділилася деталями про те, над якими новими розробками зброї зараз працює Укроборонпром.

Яка зараз оборонна здатність України

Зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни говорити все про зброю та оборонну здатність нашої країни — неможливо, а тема — дуже чутлива. Разом з тим, державне виробництво справді не стоїть на місці: вже відомо про перші модернізації, виготовлення та винаходи в цій сфері.

За словами Наталки Сад, якщо минулого року українці чули лише про укладання договорів між Україною та партнерами, то цьогоріч ми вже бачимо результати цих домовленостей.

— Перед нами — танковий снаряд 125 міліметрів українського виробництва. Він призначений для танків Т-64, Т-72 та Т-80. Це радянський калібр, який ми виготовляли спільно з державою-партнером. З безпекової точки зору та за договором, розголошувати, хто саме є нашим партнером, ми не можемо, — каже речниця Укроборонпрому.

За час повномасштабного вторгнення ми навчилися виробляти боєприпаси, яких не робили впродовж усіх років незалежності України.

Також Наталка Сад зазначила: для нашої оборонної промисловості доступне виробництво практично всієї лінійки боєприпасів. Йдеться про міни, артилерійські та танкові снаряди.

Будемо розробляти зброю спільно з НАТО? Як за час війни змінився Укроборонпром та яку зброю ми виготовляємо / 2 Фотографії

Водночас речниця заявляє: хоч цей крок і є дуже важливим та сильним, проте кількості того, що зараз може виготовити Україна, не буде достатньо для паритетного бою з російськими окупантами.

— Та поки що української оновленої чи нової зброї у співвідношенні із західною на фронті залишається три до одного відповідно. Не треба думати, що війна ведеться лише з Leopard чи Himars, ми досі воюємо тим, що було виготовлено до 24 лютого та під час великої війни — зазначає Наталка Сад.

Українське озброєння зразка НАТО: чи можливо це?

Україна готується до вступу в НАТО і не є секретом те, що велику роль тут відіграє також й оборонний сектор країни-члена Північно-Атлантичного блоку.

Речниця Укроборонпрому Наталка Сад однозначно заявляє, що вітчизняне виробництво готове переформатовувати наявну зброю до зразків НАТО.

— Війна є трагедією, але з іншого боку — це великі можливості. Завдяки війні, — саме завдяки, а не всупереч, — ми почали рух в бік організації північно-атлантичного договору. Кооперація у виробничих ланцюжках відбулася саме через війну.

Війна — це наш шанс переоснастити військо, перебудувати його та увесь вітчизняний оборонний комплекс.

Тож, за словами Наталки Сад, Україна готується до того, щоб не лише приймати, а й підтримувати зброю Західного зразка.

Тепер перед українцями — новий виклик. Бо все, що може бути відремонтовано на лінії зіткнення — має ремонтуватися саме там, а те, що потребує складнішого ремонту, має бути відтягнуте у тил і там приведене до бойового стану.

Серед новин: місяць тому Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію державного концерну Укроборонпром в акціонерне товариство. Наталка Сад пояснює, що робиться це для того, аби стати зрозумілими для іноземного партнера.

— За час війни в очах партнерів ми стали договороздатними, що є неабиякою якістю для виробника зброї та військової техніки, тож тепер нам треба стати зрозумілими для міжнародного рівня.

Навіть складно перекласти англійською слово “казенне” підприємство, тож ми хочемо грати за міжнародними правилами.

Наталка Сад резюмує: Укроборонпром хоче, щоб не лише техніка закордонного виробництва стала на озброєння української армії, а щоб з’явилася техніка, розроблена спільно та поставлена на озброєння цілого блоку.

Раніше ми вже писали про вітчизняний безпілотник, який розробляє Укроборонпром. Читай характеристики дрону-камікадзе українського виробництва в нашому іншому матеріалі.

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