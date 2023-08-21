НАПК планирует запустить портал для обличителей коррупции — как это будет работать

1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон О внесении изменений в закон Украины О предотвращении коррупции в отношении разоблачителей коррупции.

Но уже в сентябре 2023 года борьба со взяточничеством может приобрести новые очертания, поскольку Национальное агентство по предотвращению коррупции намерено запустить работу специального портала.

На нем люди смогут анонимно сообщать о случаях коррупции. Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона Єдині новини.

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Это специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками о коррупции в их организациях.

После того как сообщение попадет на портал, его могут передать как руководству организации, так и уполномоченным по предотвращению коррупции, а также НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции.

Также важно отметить, что анонимные обличители смогут получить по решению суда 10% от предмета коррупционного правонарушения.

Портал создавали с учетом рекомендаций ЕС и опыта других стран по борьбе с коррупцией и работой с обличителями.

Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции, — говорит Новиков.

Вскоре впервые в истории Украины обличитель уже сможет получить вознаграждение, поскольку Высший антикоррупционный суд должен вынести приговор по производству, которому он способствовал.

Также в Дії появятся новые услуги, которые сэкономят время и предотвратят коррупцию. Читай, каких новых функций приложения ждать до конца 2023 года.

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