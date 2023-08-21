НАЗК планує запустити портал для викривачів корупції — як це працюватиме

1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон Про внесення змін до закону України Про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

Та вже у вересні 2023 року боротьба з хабарництвом може набути нових обрисів, оскільки Національне агентство з питань запобігання корупції має намір запустити роботу спеціального порталу. На ньому люди зможуть анонімно повідомляти про випадки корупції. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону Єдині новини.

Це — спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками про корупцію в їхніх організаціях.

Після того як повідомлення потрапить на портал, його можуть передати як керівництву організації, так і уповноваженим із запобігання корупції, а також НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції.

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Також важливо зазначити, що анонімні викривачі зможуть отримати після рішення суду 10% від предмета корупційного правопорушення.

Портал створювали з урахуванням рекомендацій ЄС та досвіду інших країн боротьби з корупцією та роботою з викривачами.

Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції, — каже Новіков.

Незабаром вперше в історії України викривач уже зможе отримати винагороду, оскільки Вищий антикорупційний суд має винести вирок щодо провадження, якому він сприяв.

Також у Дії з’являться нові послуги, які зекономлять час та унеможливлять корупцію. Читай, яких нових функцій застосунку чекати до кінця 2023 року.

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