Позбутися людського фактора та корупції: генерал Павлюк про перевірку роботи ТЦК та цифровізацію ЗСУ

Після скандалу з так званим одеським воєнкомом, якого підозрюють у дивовижному збагаченні під час війни, по всій країні розпочалися перевірки керівників територіальних центрів комплектування. Очолює цей процес перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

У марафоні Єдині новини військовий розповів Яні Брензей про синхронізацію реєстру резервістів з державним реєстром для запобігання корупції, а також про перевірки роботи ТЦК.

Про перевірку роботи ТЦК

Минув місяць нашої роботи. Її можна розділити на два блоки. Перший — це робота правоохоронних органів, які займаються моніторингом способу життя даної категорії та дотримання ними чинного законодавства.

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Можна зробити поки лише попередні висновки. 11 осіб мають певні ознаки незаконного збагачення. Але все озвучити можна буде після того, як буде детально проведена перевірка. Тому що ми не можемо допустити порушення законодавства та безпідставно звинуватити людей.

Другий напрямок — це робота комісії Міністерства оборони, яка вивчає саму систему. Близько 2000 звернень, які ми прийняли, проявили проблеми, які існують.

Про цілі перевірки роботи ТЦК та цифровізацію

Перша ціль була зробити все, щоб робота ТЦК відповідала нормам чинного законодавства. Друга — виконання задач, щоб ми не зірвали процес мобілізації. Третя — мінімізувати корупційні ризики.

Також є питання цифровізації. Ми зараз закінчуємо опрацьовувати всі документи, які у нас є. Також пішла спільно робота серед міністерств. Ми підписуємо спільні накази з вісьмома міністерствами, щоб наш реєстр резервістів, який буде введений, працював спільно з державним реєстром.

Тоді ми будемо бачити кожного військовозобов’язаного, його рух і буде тяжко зробити якісь незаконні кроки. Ми зможемо мінімізувати у цьому напрямку усі корупційні ризики. Просто ми виводимо людський фактор з цього напрямку.

Про створення комісій у ТЦК

Ми намагаємось максимально залучити військові адміністрації та керівництво ОТГ до проведення мобілізації, які за законом зобов’язані цим займатись. І давати відстрочку чи знімати людину з обліку повинна комісія під керівництвом голови ОВА.

Коли це буде комплексне рішення, а не однієї людини, тоді буде мінімальний ризик корупційних складових.

Про заміну керівного складу ТЦК на військових з бойовим досвідом та пораненнями

Дуже важливе питання, чому у ТЦК працюють люди, які не воювали та не мають військового досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та надали пропозицію, щоб до кінця року 30% керівного складу ТЦК замінили людьми, які воювали та зазнали поранень і не можуть продовжити службу у бойових частинах.

Однак це не швидкий процес, оскільки люди повинні хотіти йти працювати у ТЦК, а також мати відповідну підготовку та здобути досвід.

Це повинні бути люди, які мають нетерпимість до корупції. Як кожен військовий, який пройшов бойові дії, він має завищене почуття справедливості. Ось такі люди не підуть на угоду з совістю та не дадуть цього робити іншим.

Насамперед ми відповідальні перед тими, хто поклав своє життя. Вони це зробили не для того, щоб ми шукали винних в ТЦК та ловили тих, кому потрібно служити. Ми маємо зробити все, щоб це була система, коли у людей немає іншого бачення, ніж виконати свій обов’язок.

Та все ж таки досі лишається чимало питань, у яких складно розібратись військовозобов’язаним. Читай, що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.

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