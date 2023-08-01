Избавиться от человеческого фактора и коррупции: генерал Павлюк о проверке работы ТЦК и цифровизации ВСУ

После скандала с так называемым одесским военкомом, подозреваемым в удивительном обогащении во время войны, по всей стране начались проверки руководителей территориальных центров комплектования. Возглавляет этот процесс первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

В марафоне Єдині новини военный рассказал Яне Брензей о синхронизации реестра резервистов с государственным реестром для предотвращения коррупции, а также о проверках работы ТЦК.

О проверке работы ТЦК

Прошел месяц нашей работы. Ее можно поделить на два блока. Первый — это работа правоохранительных органов, занимающихся мониторингом образа жизни данной категории и соблюдения ими действующего законодательства.

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Можно сделать пока только предварительные выводы. У 11 человек есть определенные признаки незаконного обогащения. Но все озвучить можно после того, как будет детально проведена проверка. Потому что мы не можем допустить нарушения законодательства и безосновательно обвинить людей.

Второе направление — это работа комиссии Министерства обороны, которая изучает саму систему. Около 2000 обращений, которые мы приняли, проявили существующие проблемы.

О целях проверки работы ТЦК и цифровизации

Первая цель была сделать все, чтобы работа ТЦК отвечала нормам действующего законодательства. Вторая — выполнение задач, чтобы мы не сорвали процесс мобилизации. Третья — минимизировать коррупционные риски.

Также есть вопросы цифровизации. Мы сейчас заканчиваем прорабатывать все имеющиеся у нас документы. Также пошла совместно работа среди министерств. Мы подписываем общие приказы с восемью министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал совместно с государственным реестром.

Тогда мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело предпринять какие-то незаконные шаги. Мы сможем минимизировать все коррупционные риски. Просто мы выводим человеческий фактор из этого направления.

О создании комиссий в ТЦК

Мы стараемся максимально привлечь военные администрации и руководство ОТГ для проведения мобилизации, которые по закону обязаны этим заниматься. И давать отсрочку или снимать человека с учета должна комиссия под руководством головы ОВА.

Когда это будет комплексное решение, а не одного человека, будет минимальный риск коррупционных составляющих.

О замене руководящего состава ТЦК на военных с боевым опытом и ранениями

Очень важный вопрос, почему в ТЦК работают люди, которые не воевали и не имеют военного опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предоставили предложение, чтобы до конца года 30% руководящего состава ТЦК заменили людьми, которые воевали и получили ранения и не могут продолжить службу в боевых частях.

Однако это не быстрый процесс, поскольку люди должны хотеть идти в ТЦК, а также иметь соответствующую подготовку и получить опыт.

Это должны быть люди, нетерпимые к коррупции. Как всякий военный, прошедший боевые действия, он имеет завышенное чувство справедливости. Вот такие люди не пойдут на сделку с совестью и не дадут этого делать другим.

В первую очередь, мы ответственны перед теми, кто положил свою жизнь. Они сделали это не для того, чтобы мы искали виновных в ТЦК и ловили тех, кому нужно служить. Мы должны сделать все, чтобы это была система, когда у людей нет другого видения, чем выполнить свой долг.

И все же до сих пор остается немало вопросов, в которых сложно разобраться военнообязанным. Читай, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.

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