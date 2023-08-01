Избавиться от человеческого фактора и коррупции: генерал Павлюк о проверке работы ТЦК и цифровизации ВСУ

После скандала с так называемым одесским военкомом, подозреваемым в удивительном обогащении во время войны, по всей стране начались проверки руководителей территориальных центров комплектования. Возглавляет этот процесс первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.
В марафоне Єдині новини военный рассказал Яне Брензей о синхронизации реестра резервистов с государственным реестром для предотвращения коррупции, а также о проверках работы ТЦК.
Прошел месяц нашей работы. Ее можно поделить на два блока. Первый — это работа правоохранительных органов, занимающихся мониторингом образа жизни данной категории и соблюдения ими действующего законодательства.
Можно сделать пока только предварительные выводы. У 11 человек есть определенные признаки незаконного обогащения. Но все озвучить можно после того, как будет детально проведена проверка. Потому что мы не можем допустить нарушения законодательства и безосновательно обвинить людей.
Второе направление — это работа комиссии Министерства обороны, которая изучает саму систему. Около 2000 обращений, которые мы приняли, проявили существующие проблемы.
Первая цель была сделать все, чтобы работа ТЦК отвечала нормам действующего законодательства. Вторая — выполнение задач, чтобы мы не сорвали процесс мобилизации. Третья — минимизировать коррупционные риски.
Также есть вопросы цифровизации. Мы сейчас заканчиваем прорабатывать все имеющиеся у нас документы. Также пошла совместно работа среди министерств. Мы подписываем общие приказы с восемью министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал совместно с государственным реестром.
Тогда мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело предпринять какие-то незаконные шаги. Мы сможем минимизировать все коррупционные риски. Просто мы выводим человеческий фактор из этого направления.
Тогда мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело предпринять какие-то незаконные шаги. Мы сможем минимизировать все коррупционные риски. Просто мы выводим человеческий фактор из этого направления.
Мы стараемся максимально привлечь военные администрации и руководство ОТГ для проведения мобилизации, которые по закону обязаны этим заниматься. И давать отсрочку или снимать человека с учета должна комиссия под руководством головы ОВА.
Когда это будет комплексное решение, а не одного человека, будет минимальный риск коррупционных составляющих.
Когда это будет комплексное решение, а не одного человека, будет минимальный риск коррупционных составляющих.
Очень важный вопрос, почему в ТЦК работают люди, которые не воевали и не имеют военного опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предоставили предложение, чтобы до конца года 30% руководящего состава ТЦК заменили людьми, которые воевали и получили ранения и не могут продолжить службу в боевых частях.
Однако это не быстрый процесс, поскольку люди должны хотеть идти в ТЦК, а также иметь соответствующую подготовку и получить опыт.
Это должны быть люди, нетерпимые к коррупции. Как всякий военный, прошедший боевые действия, он имеет завышенное чувство справедливости. Вот такие люди не пойдут на сделку с совестью и не дадут этого делать другим.
В первую очередь, мы ответственны перед теми, кто положил свою жизнь. Они сделали это не для того, чтобы мы искали виновных в ТЦК и ловили тех, кому нужно служить. Мы должны сделать все, чтобы это была система, когда у людей нет другого видения, чем выполнить свой долг.
В первую очередь, мы ответственны перед теми, кто положил свою жизнь. Они сделали это не для того, чтобы мы искали виновных в ТЦК и ловили тех, кому нужно служить. Мы должны сделать все, чтобы это была система, когда у людей нет другого видения, чем выполнить свой долг.
И все же до сих пор остается немало вопросов, в которых сложно разобраться военнообязанным. Читай, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.
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