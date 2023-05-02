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Нужно ли идти в новый ТЦК? Что делать, если повестку вручили не по месту регистрации

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 мая 2023, 08:00
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Фото: Сайт президента Украины

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