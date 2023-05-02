Нужно ли идти в новый ТЦК? Что делать, если повестку вручили не по месту регистрации

Согласно новым правилам вручения повесток, их могут получить независимо от места пребывания на военном учете и регистрации. Вполне возможно, что повестку могут вручить в другой области, если ты, например, поехал(-а) в командировку.

Адвокаты Андрей Новак и Евгения Рябека рассказали для УП.Життя, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.

Повестку выдали не по месту регистрации: что делать

Адвокат Андрей Новак советует объяснять, что ты проездом в другой области, например, в командировке или навещаешь родственников. Рассказать, что нет обязанности становиться на учет в определенном регионе, городе или районе.

Он отмечает, что нужно иметь с собой военно-учетный документ — военный билет, приписное, временное удостоверение и показать его, если такая ситуация случится.

В этих документах указано, где человек состоит на учете.

Также адвокат Евгения Рябека говорит, что вручение повестки на блокпосту не является нарушением законодательных норм. Если ты едешь в командировку, то следует иметь при себе документы, которые могут это подтвердить. В них должен быть указан срок командировки.

Именно поэтому военнообязанным нужно иметь полный комплект документов и предъявлять их во время вручения повестки. Уверить, что по возвращении домой, ты обязательно придешь в военкомат.

Но если выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), ее нужно проходить по месту учета. После прохождения комиссии (если человек ее прошел) могут выдать мобилизационное распоряжение. Но адвокат убеждает, что подобные повестки не могут выдавать на блокпостах.

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