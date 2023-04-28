Война в Украине

Будут не только раздавать повестки: Зеленский поручил отправлять военкомов на фронт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 28 апреля 2023, 14:27
Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт: що відомо на зараз
Фото: Facebook

Больше новостей
День матері
Когда День матери 2023 в Украине: дата, традиции и история праздника
Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
Гепатит В
На маникюре, в тату-салоне и в кабинете стоматолога: где можно подхватить гепатит B и как обезопасить себя
seo-оптимізація
Как SEO-оптимизировать интернет-магазины, чтобы увеличить трафик
Смотреть больше

Материалы по теме

Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу: інструкція
Всего несколько простых шагов! Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза
Искандер-К
Смертоносная модификация: характеристики Искандер-К, которыми РФ обстреливает Украину
Как наша психика реагирует на массовые трагедии
Днепр, Умань, что дальше?.. Как наша психика реагирует на массовые трагедии

Видео
0:02:42
Умань

Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
0:02:38
вертикальна ферма
Вместо почвы — вата! Как выращивают зелень на вертикальной ферме без большого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 минут! Как украинские инженеры разрабатывают сверхсовременные БпЛА в полевых условиях
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Карта бойових дій в Україні
РФ зачищает территории и завозит настоящих террористов: карта боевых действий в Украине 28 апреля в режиме онлайн
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Как россияне подцепили сибирскую язву на оккупированном Запорожье — одна история из Мелитополя
0:05:02
PinchukArtCentre Prize
Пока гремят пушки, музы не молчат: объявлены победители седьмой премии PinchukArtCentre Prize
0:05:16
Як UNICEF відбудовує школи з бомбосховищами — новий проект
84 школы до сентября 2023! Как UNICEF восстанавливает учебные заведения с бомбоубежищами
0:03:00
Як часниковий бізнес допомагає реабілітації військових
Чеснок помогает реабилитировать военных? Как ветеран АТО начал собственный благотворительный бизнес
0:04:09
Навчай для України
Навчай для України: как молодые педагоги идут работать в сельские школы по новой программе
Больше видео
seo-оптимізація
Читать дальше
Как SEO-оптимизировать интернет-магазины, чтобы увеличить трафик

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь