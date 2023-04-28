Будут не только раздавать повестки: Зеленский поручил отправлять военкомов на фронт

Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять военкомов с тыла на фронт, а на их места ставить воинов, которые получили ранения на войне. Читай подробнее о новом решении президента — в материале.
Корреспондент Укринформа отметил, что о нововведениях сообщил министр обороны Алексей Резников во время брифинга.
— Президент Украины дал серьезную рекомендацию главнокомандующему Валерию Залужному — большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций — ред.), отправлять в качестве военнослужащих на линию фронта, — сказал Резников.
На место военкомов, которых отправят на фронт, будут назначать военных, получивших ранения. К тому же они знают, как проводить работу по реализации мобилизационных потребностей.
Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк лично занимается центрами комплектования и социальной поддержки. Резников подчеркнул, что реформа центров комплектации давно актуальна.
Сейчас Министерство обороны сотрудничает с Министерством цифровой трансформации, чтобы разработать проект Оберег. Он предусматривает оцифровку накопившихся документов. Например, свидетельства о браке.
Важным пунктом является то, что если военнообязанный(-ая) женился (вышла замуж) и не сообщил(-а) об этом в военкомат — это нарушение закона. Новые данные будут автоматически подтягиваться в систему.
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