Будут не только раздавать повестки: Зеленский поручил отправлять военкомов на фронт

Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять военкомов с тыла на фронт, а на их места ставить воинов, которые получили ранения на войне. Читай подробнее о новом решении президента — в материале.

Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов с тыла на фронт: что известно на данный момент

Корреспондент Укринформа отметил, что о нововведениях сообщил министр обороны Алексей Резников во время брифинга.

— Президент Украины дал серьезную рекомендацию главнокомандующему Валерию Залужному — большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций — ред.), отправлять в качестве военнослужащих на линию фронта, — сказал Резников.

На место военкомов, которых отправят на фронт, будут назначать военных, получивших ранения. К тому же они знают, как проводить работу по реализации мобилизационных потребностей.

Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк лично занимается центрами комплектования и социальной поддержки. Резников подчеркнул, что реформа центров комплектации давно актуальна.

Сейчас Министерство обороны сотрудничает с Министерством цифровой трансформации, чтобы разработать проект Оберег. Он предусматривает оцифровку накопившихся документов. Например, свидетельства о браке.

Важным пунктом является то, что если военнообязанный(-ая) женился (вышла замуж) и не сообщил(-а) об этом в военкомат — это нарушение закона. Новые данные будут автоматически подтягиваться в систему.

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