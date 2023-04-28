Не тільки роздаватимуть повістки: Зеленський доручив відправляти воєнкомів на фронт

Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення на війні. Читай детальніше про нове рішення президента — в матеріалі.

Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт: що відомо на зараз

Кореспондент Укрінформу зазначив, що про нововведення повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.

— Президент України дав серйозну рекомендацію головнокомандувачу Валерію Залужному — переважну кількість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій — ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту, — сказав Резніков.

На місце воєнкомів, яких відправлять на фронт, призначатимуть військових, які отримали поранення. До того ж вони знають, як проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб.

Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк особисто займається центрами комплектування та соціальної підтримки. Резніков наголосив, що реформа центрів комплектації давно на часі.

Зараз Міністерство оборони співпрацює з Міністерством цифрової трансформації, щоб розробити проект Оберіг. Він передбачає оцифрування документів, які накопичилися. Наприклад, свідоцтва про одруження.

Важливим пунктом є те, що якщо військовозобов’язаний(-а) одружився(-лась) і не повідомив(-ла) про це військкомат — це порушення закону. Нові дані підтягуватимуться автоматично в систему.

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