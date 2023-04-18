Владимир Зеленский показал трогательные кадры обмена пленных — как это было

Президент Украины Владимир Зеленский показал уникальные кадры обмена пленных. Видео снял Координационный штаб.

Также президент назвал количество пленных, которых удалось вернуть домой более чем за год. Читай подробно в нашем материале.

Зеленский показал уникальные кадры обмена пленных

На трогательных кадрах слышны радостные слова военных “Я дома” и эмоции счастья и невыразимой радости от возвращения на родную землю.

Сейчас также смотрят

Владимир Зеленский на видео говорит, что Украина постоянно работает над тем, чтобы вернуть всех наших людей, которых держат в российской неволе, домой. Он говорит, что счастлив каждый раз, когда обмен удается.

С 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую, — написал Владимир Зеленский на странице в Facebook.

Президент поблагодарил всю команду, которая работала над обменом, координационному штабу, ГУР и другим. Благодарит каждого и всех, кто присоединился и присоединится к помощи людям после их возвращения.

Раньше мы рассказывали историю Максима Колесникова — освобожденного пленного с яблоком в руках.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!