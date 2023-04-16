Настоящее Пасхальное чудо! Еще 130 украинских защитников вернулись домой из плена

Издавна Пасха для христиан во всем мире была символом надежды на лучшее. Сегодня, 16 апреля, Украине удалось вернуть домой 130 пленных военных.

Этот большой обмен происходил в последние дни в несколько этапов благодаря усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал подробности этого радостного события.

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По словам Ермака, сегодня домой поехали украинские рядовые солдаты и сержанты, попавшие в российский плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что на этот раз удалось вернуть:

92 военнослужащих Вооруженных сил Украины;

20 терроборонцев;

11 нацгвардейцев;

трое пограничников;

два представителя Военно-морских сил;

два работника Государственной специальной службы транспорта.

При этом 48 из этих людей до сих пор считались пропавшими без вести. К сожалению, часть освобожденных имеют ранения, в том числе многочисленные контузии и потерянные конечности.

Старшему из защитников 58 лет, а самому младшему — 21 год. Также удалось освободить из плена двух родных братьев, воевавших вблизи Бахмута.

Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их. Жизнь наших — самая высокая ценность для нас, — написал Ермак.

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Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными / Telegram