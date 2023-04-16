Справжнє Великоднє диво! Ще 130 українських захисників повернулись додому з полону

Здавна Великдень для християн у всьому світі був символом надії на краще. Сьогодні, 16 квітня, Україні вдалось повернути додому 130 полонених військових.
Цей великий обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів подробиці цієї радісної події.
За словами Єрмака, сьогодні додому поїхали українські рядові солдати та сержанти, які потрапили в російський полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що цього разу вдалось повернути:
При цьому 48 з цих людей до сьогодні вважались зниклими безвісти. На жаль, частина звільнених мають поранення, зокрема численні контузії та втрачені кінцівки.
Найстаршому із захисників 58 років, а наймолодшому — 21 рік. Також вдалось звільнити з полону двох рідних братів, які воювали поблизу Бахмута.
Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших — найвища цінність для нас, — написав Єрмак.
Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших — найвища цінність для нас, — написав Єрмак.
Раніше Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець пояснював, як проходить обмін полоненими та чи можливо обміняти “всіх на всіх”.
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Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram