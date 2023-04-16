Війна в Україні

Справжнє Великоднє диво! Ще 130 українських захисників повернулись додому з полону

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Квітня 2023, 10:45
Справжнє Великоднє диво! Ще 130 українських захисників повернулись додому з полону

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