Україна

Скільки українців повернули з полону за рік та чи можливий обмін “всіх на всіх” — пояснив Лубінець

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Лютого 2023, 07:00
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