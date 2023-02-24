Скільки українців повернули з полону за рік та чи можливий обмін “всіх на всіх” — пояснив Лубінець

За рік повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 1,6 млн українців, ще майже 3,5 тис. цивільних та військових перебувають у російському полоні. Водночас 1863 українці повернулися з полону додому, до України.

Чому ми не можемо обміняти “всіх на всіх”, чи є можливість домовитися з РФ та чого чекати від ворога далі: про це в розмовній студії Єдиного телемарафону Яни Брензей розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він окреслив: процес обміну полонених завжди дуже важкий.

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Чи можливий обмін полоненими “всіх на всіх”?

— Обмін усіх українських полонених на усіх російських — тема, яка обговорюється. Але можу публічно сказати, що поки це не стоїть на порядку денному, бо РФ не бажає проводити великі обміни, — заявив він.

Ми постійно ініціюємо такі обміни, навіть розбивали на окремі списки жінок, поранених та людей у важкому моральному стані. Щоденно ми намагаємося знайти аргументи та варіанти, та на жоден РФ поки що не погодилася.

Росія намагається всіляко затягувати цей процес, а я помітив різні закиди від російських ЗМІ, які звинувачують українську сторону у відтягуванні обмінів.

Тож Лубінець припускає, що всі ці наративи — чергова ІПСО, щоб підбурити українців, які чекають на повернення рідних з полону.

Скільки українців перебувають в полоні росіян?

Станом на сьогодні відомо про тисячі військовополонених українців: інколи називають приблизну кількість 3 тис., проте Лубінець каже — такі дані не варто називати, щоб не дати ворогу можливість цими даними оперувати. Також є докази, що росіяни утримують в полоні й цивільних людей — лише за даними уповноваженого ВР з прав людини це понад 20 тис. осіб.

— Припускаю, що це число є неповним, оскільки 20 тисяч — це лише ті люди, родичі яких особисто до мене зверталися по допомогу.

Лубінець переконаний, що таку величезну кількість людей росіяни утримують у себе для обмінного фонду. Бо тих, хто для міжнародного права є просто цивільними, росіяни трактують як військових.

Наприклад, колишні правоохоронці, колишні військові, судді, волонтери, держслужбовці — їх усіх російські військові судять за шпигунство або сприймають як комбатантів.

Що робити та куди звертатися, якщо твій родич-військовослужбовець потрапив у російський полон — ми писали в нашому іншому матеріалі.

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