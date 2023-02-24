Сколько украинцев вернули из плена за год и возможен ли обмен “всех на всех” — объяснил Лубинец

За год полномасштабного вторжения Россия депортировала более 1,6 млн украинцев, еще почти 3,5 тыс. гражданских и военных находится в плену. В то же время 1863 украинца вернулись домой из плена, в Украину.

Почему мы не можем обменять всех на всех, есть ли возможность договориться с РФ и чего ждать от врага дальше: об этом в разговорной студии Єдиного телемарафону Яны Брензей рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил: процесс обмена пленных всегда очень тяжелый.

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Возможен ли обмен пленными “всех на всех”?

— Обмен всех украинских пленных на всех российских — обсуждаемая тема. Но могу публично сказать, что пока это не стоит на повестке дня, потому что РФ не желает проводить большие обмены, — заявил он.

Мы постоянно инициируем такие обмены, даже разбивали на отдельные списки женщин, раненых и людей в тяжелом моральном состоянии. Ежедневно мы пытаемся найти аргументы и варианты, но ни на один РФ пока не согласилась.

Россия пытается всячески затягивать этот процесс, а я заметил разные вбросы от российских СМИ, которые обвиняют украинскую сторону в заттягивании обменов.

Поэтому Лубинец предполагает, что все эти нарративы — очередная ИПСО, чтобы напугать украинцев, которые ждут возвращения родных из плена.

Сколько украинцев находится в плену у россиян?

На сегодня известно о тысячах военнопленных украинцев: иногда называют количество 3 тыс., однако Лубинец говорит — такие данные не стоит называть, чтобы не дать врагу возможности этими данными оперировать. Также есть доказательства, что россияне удерживают в плену и гражданских людей — только по данным Уполномоченного по правам человека, это более 20 тыс. человек.

— Допускаю, что это количество неполное, поскольку 20 тысяч — это только те люди, родственники которых лично ко мне обращались за помощью.

Лубинец убежден, что такое огромное количество людей россияне содержат у себя для обменного фонда. Потому что тех, кто для международного права просто гражданские, россияне трактуют как военных.

Например, бывшие правоохранители, бывшие военные, судьи, волонтеры, госслужащие — их всех российские военные судят за шпионаж или воспринимают как комбатантов.

Что делать и куда обращаться, если твой родственник-военнослужащий попал в российский плен — мы писали в нашем другом материале.

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