Оборонці Азовсталі, Гостомеля і не тільки — 100 українців повернулися з полону додому

Шлях повернення додому розпочинається тоді, коли ти йдеш з нього. Наші оборонці залишили свої домівки, аби захищати рідну державу, тому для України в пріоритеті — повернути всіх.

Сьогодні, 10 квітня, внаслідок обміну полоненими додому повернулись 100 українців. Про це повідомили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

Повертаємо додому 100 наших людей — це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Обмін полоненими 10 квітня — кого повернули з бійців в Україну

За даними Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, серед звільнених — 80 захисників та 20 захисниць.

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Також була звільнена маріупольська поетеса та військовослужбовиця полку Азов Валерія Суботіна на псевдо Нава. Вона вийшла заміж на Азовсталі та рівно три дні була щасливою дружиною.

Серед звільнених дев’ятеро офіцерів, решта — представники рядового та сержантського складу. Наймолодшому з них всього 19 років.

Цього разу вдалося визволити 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних сил України та 11 тероборонців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Серед наших героїв — оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Деякі з захисників та захисниць отримали тяжкі поранення та мають захворювання. Андрій Єрмак запевняє, що для них буде зроблено все необхідне, аби звільнені українці отримали всю необхідну допомогу.

Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей.

Також керівник Офісу президента зазначає, що цей великий обмін був непростим. Однак його вдалося здійснити завдяки команді Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими.

Наші — вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди — головна цінність України.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився відео першої розмови звільненого захисника з рідними, що не може залишити байдужими нікого.

Спільними зусиллями можна досягти будь-яких вершин. Однак одна варта всього — це повернення всіх українських дітей з російської депортації. Читай, як Україна повернула додому 24 дитини, яких росіяни депортували з Херсонської області.

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Фото: Андрій Єрмак / Telegram