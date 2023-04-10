Україна повернула 24 дитини, яких росіяни депортували з Херсонської області

Спільними зусиллями можна досягти будь-яких вершин. Однак одна варта всього — це повернення всіх українських дітей з російської депортації.

І сьогодні, 10 квітня, до неї вдалося наблизитись — Україна повернула ще 24 дитини, яких російські окупанти депортували з Херсонської області та незаконно утримували. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Повернення дітей, депортованих до Росії

Дітей вдалось повернути завдяки зусиллям Благодійного фонду Save Ukraine та Укрзалізниці, що допомогла у перевезенні дітей.

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Волонтери фонду розповідають, що ця місія порятунку виявилась однією з найскладніших. Адже російські окупанти влаштували дітям 13-годинний допит, після чого змусили малечу взяти участь у пропагандистському репортажі.

Попри всі випробування та пережите, головне, що тепер діти у безпеці, зі своїми рідними.

Тепер діти нарешті можуть побачити та обійняти своїх рідних, щоб надалі разом будувати вільну Україну.

РФ “під копірку” діє за методичками німецьких військ часів Другої світової війни: ешелонами вивозить українських дітей до російських глибинок чи тимчасово окупованих територій. Читай розповідь маленьких українців та українок про те, як херсонських дітей депортують на окуповані території та чи можливо їх повернути додому.

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