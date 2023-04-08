Врятували ще 31 дитину! Україна повернула додому насильно вивезених у Росію неповнолітніх

Кількість депортованих Росією українських дітей наразі достеменно невідома. Єльське дослідження припускає, що Росія перемістила на свою територію 6 000 неповнолітніх українців.

Українська влада ідентифікувала понад 19 500 малюків, яких примусово вивезли до Росії. А уповноважена РФ з прав дитини Львова-Бєлова взагалі розповіла про понад 730 тисяч українських дітей, яких країна-агресорка “прихистила” від початку повномасштабної війни.

Сьогодні закінчилась чергова рятувальна місія мережі Save Ukraine, яка повернула додому 31 українську дитину, депортовану Росією. Про це повідомив виконавчий директор БО Save Ukraine, Уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба на брифінгу в Media Centre Ukraine.

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Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ, — каже Кулеба.

При цьому 24 з цих дітей були в оздоровчих таборах Євпаторії, а сім — у Воронежі, Ростові та Бєлгородській області. Загалом Save Ukraine врятувала вже 64 дитини, примусово вивезених з Харківської та Херсонської областей.

За словами Кулеби, щоразу рятувальні місії стають ще складнішими. Адже після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, росіяни усвідомили, що кожна дитина, яка повернеться в Україну — це ще один доказ їхніх злочинів.

Тому ФСБ збільшує кількість та тривалість допитів для українських родин, які хочуть повернути своїх дітей з Росії.

Ордер на арешт Путіна від МКС — перший крок у притягненні російського диктатора до відповідальності за воєнні злочини, вчинені окупантами в Україні. Дивись, як світ відреагував на це рішення.

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Головне фото: Media Centre Ukraine