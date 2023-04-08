Війна в Україні

Врятували ще 31 дитину! Україна повернула додому насильно вивезених у Росію неповнолітніх

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Квітня 2023, 16:32
Україна повернула 31 дитину, депортовану до Росії

Більше новин
Шпинат
Коли садити шпинат у відкритий ґрунт 2023 і що для цього потрібно
Найкращі серіали березня 2023: що подивитися весною
Вони затягнуть тебе у свій всесвіт: підбірка цікавих серіалів цієї весни
Атмосферні заклади Києва
Тут не лише перепічка! Які атмосферні заклади Києва радять відвідати Кацурін та Птушкін
епілепсія
Не треба запихати нічого до рота! Що ти маєш знати про епілепсію — історія дівчини, яка живе з цим захворюванням
Дивитись більше

Матеріали по темі

Атмосферні заклади Києва
Тут не лише перепічка! Які атмосферні заклади Києва радять відвідати Кацурін та Птушкін
Дмитро Козацький
Це теж зброя! Як світлини Дмитра Козацького роблять свій внесок у перемогу
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Гра Армія дронів у Дії - як грати та донатити на ЗСУ
Стань оператором “пташки” та знищуй ворога онлайн! Дія запустила гру Армія дронів для підтримки ЗСУ

Відео
0:04:13
Дмитро Козацький

Це теж зброя! Як світлини Дмитра Козацького роблять свій внесок у перемогу
0:15:49
Ден Гемптон
Прообраз головного героя у Top Gun із Томом Крузом: пілот Ден Гемптон про захист українського неба та особливості F-16
0:03:31
Як живуть люди в Преображенці Запорізької області
Саджають квіти біля зруйнованих хат — як живуть люди в прифронтовому селищі в Запорізькій області
0:05:10
Віднови дім
Віднови дім: кошти від Євросоюзу вже допомагають українцям
0:05:31
Перші українські військові отримали протези завдяки проекту Recovery
Високоякісні протезування та реабілітація — перші військові отримали нові кінцівки завдяки проекту Recovery
Карта бойових дій в Україні
Мінус російський Су-25 і плюс 40 відбитих атак — карта бойових дій в Україні 8 квітня в режимі онлайн
0:03:50
Навчання ЗСУ
Тренуються й на фронті, й у тилу: як проходять навчання ЗСУ
0:03:59
батальйон К2
Дві посадки — мінус сотні окупантів. Видовищна битва батальйону К2 за позиції з вагнерівцями
0:03:51
реабілітація
Реабілітація просто на передовій: як ініціатива волонтерів допомагає зберегти здоров’я захисників
0:04:41
Чи варто щепитись бустерною дозою проти Covid-19 під час вагітності
Вагітність і Covid-19: чи можна жінкам при надії робити бустерну дозу вакцини
Більше відео
Гра Армія дронів у Дії - як грати та донатити на ЗСУ
Читати далі
Стань оператором “пташки” та знищуй ворога онлайн! Дія запустила гру Армія дронів для підтримки ЗСУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь