Спасли еще 31 ребенка! Украина вернула домой насильно вывезенных в Россию несовершеннолетних

Количество депортированных Россией украинских детей пока точно неизвестно. Ельское исследование предполагает, что Россия переместила на свою территорию 6 000 несовершеннолетних украинцев.

Украинские власти идентифицировали более 19 500 малышей, которых принудительно вывезли в Россию. А уполномоченная РФ по правам ребенка Львова-Белова вообще рассказала о более чем 730 000 украинских детей, которых страна-агрессор “приютила” с начала полномасштабной войны.

Сегодня закончилась очередная спасательная миссия сети Save Ukraine, которая вернула домой 31 украинского ребенка, депортированного Россией. Об этом сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine, Уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014-2021 гг.) Николай Кулеба на брифинге в Media Centre Ukraine.

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Возвращение 31 ребенка в Украину

Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев, — говорит Кулеба.

При этом 24 из этих детей были в оздоровительных лагерях Евпатории, а семь — в Воронеже, Ростове и Белгородской области. Всего Save Ukraine спасла уже 64 ребенка, принудительно вывезенных из Харьковской и Херсонской областей.

По словам Кулебы, каждый раз спасательные миссии становятся еще сложнее. Ведь после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, россияне осознали, что каждый ребенок, который вернется в Украину, — это еще одно доказательство их преступлений.

Поэтому ФСБ увеличивает количество и продолжительность допросов для украинских семей, желающих вернуть своих детей из России.

Ордер на арест Путина от МКС — первый шаг в привлечении российского диктатора к ответственности за военные преступления, совершенные оккупантами в Украине. Смотри, как мир отреагировал на это решение.

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Главное фото: Media Centre Ukraine