Война в Украине

Спасли еще 31 ребенка! Украина вернула домой насильно вывезенных в Россию несовершеннолетних

Елена Яковлева, редактор сайта 08 апреля 2023, 16:32
Україна повернула 31 дитину, депортовану до Росії

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