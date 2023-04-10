Война в Украине

Украина вернула 24 ребенка, которых россияне депортировали из Херсонской области

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 апреля 2023, 14:03
Україна повернула 24 дитини
Фото: Facebook

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