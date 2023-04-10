Украина вернула 24 ребенка, которых россияне депортировали из Херсонской области

Совместными усилиями можно добиться любых вершин. Однако одна стоит всех усилий — это возвращение всех украинских детей после российской депортации.

И сегодня, 10 апреля, к ней удалось приблизиться — Украина вернула 24 ребенка, которых российские оккупанты депортировали из Херсонской области и незаконно удерживали. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Возвращение детей, депортированных в Россию

Детей удалось вернуть благодаря усилиям Благотворительного фонда Save Ukraine и Укрзалізниці, которая помогла перевезти детей.

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Волонтеры фонда рассказывают, что эта миссия спасения оказалась одной из самых сложных. Ведь российские оккупанты устроили детям 13-часовой допрос, после чего заставили малышей принять участие в пропагандистском репортаже.

Несмотря на все испытания и пережитое, главное, что теперь дети в безопасности, со своими родными.

Теперь дети наконец-то могут увидеть и обнять своих родных, чтобы в дальнейшем вместе строить свободную Украину.

РФ под копирку действует по методичкам немецких войск во время Второй мировой войны: эшелонами вывозит украинских детей в российские глубинки или на временно оккупированные территории. Читай рассказ маленьких украинцев и украинок о том, как херсонских детей депортируют на оккупированные территории и возможно ли их вернуть домой.

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