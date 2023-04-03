Тяжкопоранені та цивільні — серед звільнених. З полону повернулись ще 12 українців

Погода за вікном продовжує змінюватись, а на календарі з’являються нові дати. І тільки перебіг бойових дій та обмін полоненими становлять інтерес для мільйонів українців щодень.

Сьогодні, 3 квітня, додому з полону повернулися ще 12 українців. Що про них відомо — розповідаємо далі.

Обмін полоненими 3 квітня: кого повернули

Під час обміну сьогодні в Україну повернулись 12 осіб. Серед них п’ятеро важкопоранених. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань з поводження з військовополоненими.

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Десять звільнених осіб — військовослужбовці. Оборонці належать до солдатського та сержантського складу ЗСУ.

За даними Координаційного штабу, військових захопили в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Звільнені військові належать, зокрема, до 518 окремого батальйону спеціального призначення та 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. До 95 окремої десантно-штурмової бригади та 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. А також 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57 окремого стрілецького батальйону.

Також Україні вдалось повернути двох цивільних, яких окупанти утримували як заручників. Їх взяли у полон у селі Липці Харківської області та в Маріуполі.

Відповідно до Женевських конвенцій, цивільних людей взагалі не мали б брати у полон, — пише омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений ВР з прав людини додав, що цивільних не лише тримали у заручниках, порушуючи Женевські конвенції, але й не надавали їм відповідної медичної допомоги.

Також, за словами Координаційного штабу, 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п’ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.

Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції.

Усі ці порушення промовисто демонструють небажання ворога дотримуватись Женевських конвенцій та міжнародних угод. А також вкотре доводять його невиправдану жорстокість до полонених.

Тому омбудсмен України закликав міжнародну спільноту працювати та посилювати тиск на Росію. Для того, щоб РФ дотримувалася міжнародного гуманітарного права та звільнила без будь-яких умов з полону всіх незаконно утримуваних громадян України. Зокрема, йдеться про цивільних й тяжкопоранених.

Україна потребує допуску до місць утримання громадян нашої країни! Адже РФ не забезпечує належні умови перебування: відсутність зв’язку з рідними, неналежна медична допомога, погане харчування та інше.

Та утримують росіяни не лише українських військових у полоні, але й звичайних цивільних і дітей. Читай, як херсонських дітей депортують на окуповані території та чи можливо їх повернути додому.

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Фото: Координаційний штаб з питань з поводження з військовополоненими.