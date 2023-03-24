Поверніть моє серце з полону! Де Азов та як триває боротьба родин захисників Маріуполя за своїх рідних

309 днів у полоні. Понад десять місяців їхні рідні не чули рідних голосів, які, не промовляючи жодного звуку, творили гучні історичні події. Оборонці Маріуполя не були певні, на скільки їм вистачить боєприпасів, щоб продовжувати боротьбу. Проте завжди були певні, що сил стане не на одне століття.

Вікна зібрали всю інформацію, що наявна у відкритих джерелах, щодо перебування бійців полку Азов у російському полоні та процесу їх звільнення. Також нижче ми додаємо інформацію про акції на підтримку полонених захисників Азовсталі.

Азов — полон з 20 травня 2022 року

Коли з’явилось повідомлення командира Окремого загону спеціального призначення Азов Дениса Прокопенка про те, що захисники виконали своє завдання та за наказом вийдуть з Азовсталі, жевріла надія на те, що життя оборонців будуть врятовані.

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Та день змінювався на місяць, а за ним сподівання витіснила лють після теракту в Оленівці. 29 липня дало зрозуміти остаточно, що захисників Маріуполя, зокрема азовців, необхідно якомога швидше визволяти.

Обмін 21 вересня подарував нову надію, але водночас притупив почуття та розуміння — з полону повернулися далеко не всі. А наступні списки звільнених полонених вражали своєю тенденцією: “Азов — 0”. Так мало слів, та ще менше розуміння у рідних, чому їхніх близьких захисників знову не обміняли.

Сьогодні Азов не обміняли, — слова, які щоразу попри біль мали відповідати командири азовців, яких обміняли 21 вересня.

Яка ситуація з обміном азовців станом на 24 березня

Станом на 24 березня захисники Азовсталі, зокрема бійці ОЗСП Азов, перебувають у полоні вже 309 днів.

Як повідомив один із захисників Азовсталі та виконувач обов’язків командира ОЗСП Азов Богдан Кротевич на псевдо Тавр в ефірі марафону Єдині новини, наразі у російському полоні перебувають 729 азовців.

Вони не перебувають в одному місці. І в нас є інформація станом на якусь дату, наприклад, 28 грудня 2022 року. За місяць людину могли перевести в інший заклад, її стан міг як покращитися, так і погіршитися.

Здебільшого керівництво Азова дізнається про стан та місцеперебування полонених від тих, кого вдалося звільнити з неволі. Та стан полонених незадовільний, а поводження не відповідає положенням Женевської конвенції поводження з військовополоненими.

Стан у них — незадовільний. Все одно застосовують фізичний і психологічний вплив.

Як зазначив 23 березня український музикант та голова ГО Azov One Вячеслав Дрофа (OTOY), за домовленостями Азов уже мав вийти з полону.

За усі останні обміни з сотень оборонців Азовсталі — лише два бійці з Азова.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 22 березня зазначив, що провів велику зустріч з родичами військовополонених та зниклих безвісти. Зокрема, це стосується бійців НГУ, до складу якої входить Азов.

Порадив родичам напряму звертатися до МКЧХ, щоб їхні представники відвідували місця утримання військовополонених та забезпечували їхні права, наприклад, на листування.

Омбудсмен додав, що наприкінці зібрав у родичів звернення та списки їхніх рідних, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Проте наскільки ця зустріч була ефективною, покажуть лише наступні обміни полоненими.

Що говорять рідні полонених азовців

Після масштабного обміну полоненими 21 вересня сестра щойно звільненого Тавра Сандра Кротевич ділилася з Фактами ICTV, що боротьба продовжиться за кожного полоненого.

Те, що наші рідні повернулися, нічого не змінює. Ми будемо боротися за всіх. Поки не повернеться останній боєць, який перебуває в полоні, ми роботу не припинимо.

Продовжує боротися за близьку людину й Катерина Плечистова. Її чоловік Олег, боєць Азова, й досі у полоні. Востаннє жінка чула голос свого чоловіка 20 травня, коли він подзвонив сказати, що вони з побратимами виходять з металургійного заводу Азовсталь.

Тоді Олег заспокоїв дружину, що за місцем та умовами перебування бійців слідкуватимуть міжнародні організації, а на обмін захисники підуть у найближчі три місяці. Та коли наближається позначка року в полоні, Катерина ділиться з виданням Свої, що все зовсім не так.

Я не знаю, де він, я не знаю, в якому він стані й коли його обміняють. І цей полон — це знищення їх як воїнів і знищення нас як родин, які чекають.

Жінка ще у липні приєдналась до Асоціації родин захисників Азовсталі, яка була заснована у червні 2022 року, щоб пришвидшити процес звільнення бійців із полону.

За свого рідного захисника бореться й Тетяна. Її син Артем Вишняк у свої 21 рік боронив Маріуполь, а 22-й рік народження зустрів у полоні. Жінка у своїх соцмережах зазначає, що у вересні бійців було переведено з Оленівки до різних місць, де їх утримують в полоні.

Я вірю, що мій син відчуває мою боротьбу за нього.

Любов теж зазначає, що не знає, де нині перебуває її коханий захисник. Жінка ділиться, що кожен обмін — це щастя для одних сімей та невимовний біль для інших.

Ми місяцями не знаємо, що в них та як, де вони перебувають, в якому стані, чи є в них медикаменти та теплі речі. Ми не знаємо нічого.

Інна Кучерява теж сподівається на звільнення свого брата з полону та робить усе можливе для цього.

Чекаю на тебе та твоїх побратимів додому живими та здоровими, бо знаю, що вони — твоя друга сім’я і в тебе там брати та сестри.

Як підтримати полонених захисників

Асоціація родин захисників Азовсталі долучилась до анонсу ініціативної групи Вирій щодо проведення 25–26 березня міжнародних мітингів на підтримку полонених військовослужбовців Азова.

Організатори мають на меті підтримати не лише самих захисників Азовсталі, які перебувають у полоні, але й їхні родини. Долучитись можна у будь-якому доступному місті.

Мітинги на підтримку захисників Азовсталі відбудуться у містах:

Місто: Сакраменто, штат Каліфорнія

Адреса: 1315 10th St Candlelight vigil in support of Ukraine in front of the Capitol

Дата: 24.03.2023

Час: 18:00

Місто: Париж

Адреса: Place de la Republique — Place de la Bastille

Дата: 25.03.2023

Час: 14:00

Місто: Рига, Латвія

Адреса: Ukrainas Neatkarības iela 2 (Antonijas iela 2)

Дата: 25.03.2023

Час: 15:00

Місто: Кардіфф, Велика Британія

Адреса: CF10 1TD

Дата: 25.03.2023

Час: 14:00

Місто: Бірмінґем, Велика Британія

Адреса: Victoria Square

Дата: 25.03.2023

Час: 13:00

Місто: Лондон, Велика Британія

Адреса: Downing Street, 10

Дата: 25.03 / 26.03

Час: 16:00–18:00 / 15:00–17:00

Місто: Батумі, Грузія

Адреса: Europe Square

Дата: 25.03.2023

Час: 18:00

Місто: Вроцлав, Польща

Адреса: Plac Solny

Дата: 25.03.2023

Час: 15:00

Місто: Кишинів, Молдова

Адреса: Boulevard Stefan cel Mare 153

Дата: 25.03 / 26.03

Час: 17:00–19:00 / 16:00–18:00

Місто: Амстердам, Нідерланди

Адреса: Dam Square

Дата: 26.03.2023

Час: 14:00

Місто: Аліканте, Іспанія

Адреса: Explanada de Alicante

Дата: 24.03.2023

Час: 18:00

Місто: Валенсія, Іспанія

Адреса: Mercado central

Дата: 25.03.2023

Час: 18:00

Місто: Корк, Ірландія

Адреса: Oliver Plunkett street 116

Дата: 29.03.2023

Час: 18:30

Місто: Горсенс, Данія

Адреса: Torvet 9

Дата: 25.03.2023

Час: 15:30

Крім того, кожен може долучитись до акції від Асоціації родин захисників Азовсталі. Читай, як допомогти у процесі обміну полоненими.

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Фото: Азов / Telegram