Боріться за них так, як вони боролись за всіх нас. Про це часто нагадують як офіційні сторінки ОЗСП Азов, так і рідні азовці та їхні командири.

Минув вже понад рік з початку повномасштабної війни та вже десять місяців оборонці Маріуполя знаходяться у ворожому полоні.

Тому голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія розповів у телемарафоні Єдині новини про полонених військовослужбовців та як йде процес звільнення з неволі азовців.

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— Звільнення полонених, на жаль, йде не тими темпами, на які ми розраховували, що залежить від РФ. Вони не дуже люблять міняти азовців.

Вони завжди демонізували цей підрозділ. Говорили, що вони “нацисти” та інші міфи російської пропаганди.

Ми намагаємось у кожному обміні мати представників Азову. Цим займається Офіс президента, ГУР. У кожних перемовинах вони намагаються зробити певний квотний принцип — трохи людей з Нацгвардії, трохи від прикордонників, трохи від ЗСУ, трохи від азовців.

Це робиться для того, щоб ніхто не ображався. Бо це дуже чутливе питання. Постійно телефонують родичі, батьки, намагаються посунути в цій черзі себе.

Але врешті-решт, я думаю, що всі наші люди повернуться додому, будуть обміняні.

Зараз вже є досвід процедури, про яку було дуже важко домовитись. Йдеться про обмін командирів азовців, яких насправді росіяни хотіли стратити. Та зараз захисники знаходяться в Туреччині, а родини мають право відвідувати їх.

Порівняно хлопці там зараз в більшій безпеці, ніж раніше, та мають здоровий стан. І ми чекаємо, що врешті-решт вони повернуться до України.

Акція від Асоціації родин захисників Азовсталі

Асоціація родин захисників Азовсталі запускає новий флешмоб, суть якого полягає в поширенні плакатів на підтримку оборонців Маріуполя на вулицях України, Європи та світу. У російському полоні станом на березень 2023 року лише бійців Азову знаходиться 729 осіб.

Час плине, та, на жаль, не наближає повернення героїв додому.

Перші плакати вже вдалось розмістити у центрі Відня та Братислави. Та родини захисників Маріуполя закликають небайдужих друкувати макети, які можна знайти за посиланням, та розміщувати їх на вулицях міст світу.

Також можна фотографувати їх та позначати Instagram-сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі.

Росіяни поводяться щодо українських військовополонених за своїми, звірячими правилами. Про це свідчить випадок з розстрілом українського полоненого за гасло Слава Україні. Тому необхідно зробити усе можливо, щоб додому повернулись усі захисники України.

Раніше воїн Азова та захисник Азовсталі Максим Струк розповів в інтерв’ю, чому обрав саме Азов, якою була боротьба за Маріуполь та звідки брав сили й мотивацію повернутись на службу після полону в Оленівці.

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Фото: Азов / Instagram